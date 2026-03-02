Baba Vanga đã đúng về tình hình Trung Đông?

Sự quan tâm về lời tiên tri của Baba Vanga gia tăng trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo phản ứng quân sự và ngoại giao trong khu vực Trung Đông, trong khi xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có lối thoát rõ ràng.

Căng thẳng bùng phát sau khi Mỹ và Israel thực hiện các đòn tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2. Một trong những mục tiêu đầu tiên được cho là gần văn phòng của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran. Truyền thông Iran đưa tin nhiều khu vực trên cả nước hứng chịu không kích, với khói bốc lên từ khắp thủ đô.

Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải video trên mạng xã hội tuyên bố Washington đã bắt đầu “các chiến dịch tác chiến lớn tại Iran”. Ông cho rằng Tehran tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và có ý định chế tạo tên lửa đủ tầm bắn tới Mỹ.

Song song đó, chiến sự Nga - Ukraine kéo dài cùng các bất ổn tại nhiều khu vực khác càng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu quy mô rộng.

Trong bối cảnh này, các dị bản đang lan truyền cho rằng Baba Vanga từng cảnh báo về “chiến tranh và sự hủy diệt” vào năm 2026. Một số phiên bản nhận định nguy cơ bùng nổ xung đột lớn có thể xảy ra nếu căng thẳng tại Trung Đông và một số khu vực châu Âu tiếp tục leo thang.

Baba Vanga

Theo những người ủng hộ, Baba Vanga được cho là đã nhìn thấy một cuộc xung đột tàn khốc vào giữa thập niên 2020, có thể làm thay đổi trật tự quyền lực toàn cầu và phá vỡ các liên minh lâu đời. Họ tin rằng những linh cảm của bà, xuất hiện qua các giấc mơ mãnh liệt và trạng thái xuất thần, đã hé lộ một giai đoạn bất ổn gia tăng, nơi căng thẳng ngoại giao vượt tầm kiểm soát và dẫn tới đối đầu quy mô lớn với hệ lụy chính trị, kinh tế sâu rộng.

Tuy nhiên, nhiều học giả và nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng không có tài liệu chính thức nào do chính Baba Vanga để lại ghi chép cụ thể các lời tiên tri này. Phần lớn nội dung được truyền miệng bởi người thân và những người ủng hộ, trong đó có cháu gái Krasimira Stoyanova, khiến tính xác thực luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Baba Vanga, tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911 và qua đời năm 1996. Bà bị mất thị lực từ năm 12 tuổi sau một tai nạn lốc xoáy và từ đó được cho là sở hữu khả năng ngoại cảm.

Dù người hâm mộ thường nhắc đến một số sự kiện được cho là bà từng dự đoán đúng như vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ hay cái chết của Công nương Diana, giới chuyên gia lưu ý rằng các lời tiên tri thường mang tính khái quát, không nêu cụ thể quốc gia hay mốc thời gian, nên dễ được liên hệ với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào đang diễn ra.