Thấy nút giao ùn tắc, người đàn ông tự mang sơn ra vẽ thêm vạch kẻ đường: Công an ập đến phạt hơn 3,8 triệu đồng

Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, khoảng 16h ngày 27/11/2017, lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Đội cao khu công nghệ cao, Chi đội CSGT thành phố Liên Vân Cảng, Giang Tô, Trung Quốc, trong lúc tuần tra đến nút giao giữa đường Khoa Uyển và đường Thương Ngô đã phát hiện một người đàn ông đang chỉnh sửa vạch kẻ đường.

Theo đó, người này cầm chổi, nhúng sơn phản quang và trực tiếp vẽ thêm ký hiệu lên mặt đường. Tại làn ngoài cùng bên trái theo hướng bắc – nam, vốn chỉ cho phép rẽ trái và quay đầu, người đàn ông này đã bổ sung thêm một mũi tên đi thẳng. Từ chỗ chỉ có hai hướng “rẽ trái + quay đầu”, vạch kẻ bị biến thành ba hướng “rẽ trái + quay đầu + đi thẳng”.

Nhận thấy hành vi có dấu hiệu vi phạm, cảnh sát giao thông đã lập tức yêu cầu người đàn ông dừng tay. Tại hiện trường, lực lượng chức năng khống chế người này và làm rõ sự việc.

Qua xác minh, người đàn ông này họ Thái, 28 tuổi, là người quận Hải Châu, Liên Vân Cảng. Anh cho biết mỗi ngày sau giờ làm đều đi xe buýt qua nút giao nói trên. Theo quan sát của anh, làn đi thẳng tại đây thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng, trong khi làn rẽ trái khá thông thoáng, lượng phương tiện không nhiều và mặt đường tương đối rộng.

Cho rằng việc phân làn như hiện tại chưa hợp lý, anh Thái nảy sinh ý định “mở rộng” làn đi thẳng bằng cách vẽ thêm mũi tên chỉ hướng.

“Tôi nghĩ nếu thêm một mũi tên đi thẳng thì xe có thể lưu thông nhanh hơn”, anh trình bày với cảnh sát.

Phía cảnh sát giao thông Trung Quốc cho biết, toàn bộ biển báo và vạch kẻ trên đường đều được thiết kế dựa trên quá trình khảo sát, đánh giá lưu lượng phương tiện và phương án tổ chức giao thông cụ thể. Việc cá nhân tự ý thay đổi vạch kẻ có thể gây hiểu nhầm cho người tham gia giao thông, làm rối loạn dòng xe và tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Trong trường hợp này, nếu phương tiện đi thẳng và rẽ trái cùng di chuyển theo tín hiệu đèn mà không có phương án điều tiết phù hợp, nguy cơ xảy ra xung đột giao thông là rất lớn. Căn cứ quy định liên quan đến quản lý an toàn giao thông đường bộ Trung Quốc, cơ quan chức năng địa phương đã xác định hành vi của anh Thái là tự ý thay đổi vạch kẻ giao thông trái phép. Người này bị xử phạt hành chính 1.000 NDT (hơn 3,8 triệu đồng).

Sau khi lập biên bản, cảnh sát địa phương đã điều công nhân đến hiện trường để xử lý hậu quả. Phần mũi tên đi thẳng được vẽ thêm bị phủ sơn màu đậm nhằm khôi phục nguyên trạng ban đầu của vạch kẻ đường.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, dù xuất phát từ suy nghĩ chủ quan là “giảm ùn tắc”, việc tự ý can thiệp vào hạ tầng giao thông có thể gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm pháp luật. Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người khi phát hiện bất cập trong tổ chức giao thông nên phản ánh qua kênh chính thức để được xem xét, thay vì tự ý hành động.

(Theo The Paper )