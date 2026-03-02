Israel nói 30 quan chức cấp cao Iran "bị tiêu diệt trong 30 giây"

Việc Iran mất đi bao nhiêu nhân vật cấp cao trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào nước này từ ngày 28-2 vẫn là câu hỏi lớn.

Theo Guardian, truyền thông Israel đưa tin Iran mất đi tới 30 nhân vật cấp cao chỉ trong 30 giây đầu tiên của chiến dịch.

Cụ thể hơn, Kênh 12 - một kênh truyền hình của Israel - đã dẫn lời các quan chức giấu tên khi đưa ra tuyên bố nói trên.

Các nguồn tin này cũng tiết lộ quân đội Israel đã sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng để vô hiệu hóa gián điệp Iran trong buổi sáng trước cuộc tấn công bất ngờ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết 48 lãnh đạo Iran thiệt mạng trong hai ngày tấn công.

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi (trái) và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour được Iran xác nhận là đã thiệt mạng - Ảnh: TASNIM

Phía Iran cho đến giờ chỉ mới xác nhận cái chết của các nhân vật dưới đây, theo Tasnim và The Hindu

1. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Seyed Ali Khamenei

Ông Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao của đất nước vào năm 1989, sau cái chết của người sáng lập cuộc cách mạng Ruhollah Khomeini. Ông là tổng tư lệnh thực sự, có tiếng nói cuối cùng về mọi vấn đề chính sách và tôn giáo.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyed Ali Khamenei

2. Cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ali Shamkhani

Trong những tháng cuối đời, ông là nhân vật chủ chốt giám sát các cuộc đàm phán với Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

3. Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Abdolrahim Mousavi

Chỉ vài ngày trước khi qua đời, ông Mousavi đã đưa ra một số cảnh báo đối với Mỹ tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào cũng sẽ là một "bài học khó quên" cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông là nhân vật trung tâm trong việc hiện đại hóa các chiến lược răn đe bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

4. Bộ trưởng Quốc phòng Amir Nazirzadeh

Ông cũng từng giữ chức Tư lệnh Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF) từ năm 2018 đến năm 2021.

5. Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Pakpour

Ông là Tư lệnh Lực lượng Lục quân IRGC cho đến năm 2025, khi ông đảm nhận vai trò người đứng đầu tổng thể vào tháng 6-2025, sau cái chết của người tiền nhiệm Hossein Salami.