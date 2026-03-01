Cựu Tổng thống Iran Ahmadinejad đã chết trong đợt không kích của Mỹ - Israel

Truyền thông nhà nước Iran ngày Chủ nhật đưa tin cựu Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã thiệt mạng.

Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (Ảnh tư liệu: Reuters)

Theo đó, ông Ahmadinejad tử vong trong một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thủ đô Tehran vào đêm muộn thứ Bảy. Một bản tin ngắn cho biết cựu lãnh đạo Iran đã thiệt mạng cùng một số người đi cùng.

Các cơ quan truyền thông thân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng xác nhận ba thành viên đội cận vệ của ông Ahmadinejad đã tử vong trong vụ tấn công của Mỹ - Israel. Báo cáo chi tiết hiện chưa được công bố.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày Chủ nhật khẳng định Tehran sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quyết liệt nhằm vào các mục tiêu của đối phương, đồng thời nhấn mạnh nước này vẫn kiên định theo “đường lối của lãnh tụ tối cao”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trên sóng truyền hình ngày Chủ nhật.

Trong tuyên bố phát sóng trên truyền hình, ông Pezeshkian cho biết Hội đồng Lãnh đạo lâm thời của Iran đã bắt đầu hoạt động. Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiếp tục phá hủy các căn cứ quân sự của kẻ thù, đồng thời nói rằng “sự tử vì đạo của lãnh tụ cách mạng là kết tinh của nhiều năm hy sinh”.