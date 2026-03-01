Mổ vịt ăn Tết, người đàn ông sốc nặng khi thấy vàng bên trong

Trong lúc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, một người đàn ông họ Lưu ở Hồ Nam, Trung Quốc, bất ngờ phát hiện một vài vật thể cứng bên trong bụng con vịt mà ông đang làm thịt. Sau khi làm sạch, ông nhận ra chúng là những hạt kim loại màu vàng.

Ông tiến hành thử nghiệm bằng cách đốt chúng và xác nhận rằng đó là "vàng thật không sợ lửa", vì màu sắc của nó vẫn không thay đổi. Ông Lưu đã chia sẻ video về "phát hiện may mắn" bất ngờ này trên mạng xã hội và video nhanh chóng lan truyền, gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng.

Một người đàn ông phát hiện vàng bên trong bụng con vịt.

Theo Elephant News, người đàn ông họ Lưu ở Thiệu Dương kể rằng vào một ngày Tết Nguyên đán, ông đã làm thịt một con vịt do nhà nuôi. Đầu tiên, ông nhổ lông và mổ bụng vịt. Trong quá trình làm sạch, ông Lưu ngỡ dạ dày vịt chỉ chứa đầy sỏi vụn nhưng khi rửa sạch, ông lại phát hiện những vật thể cứng lấp lánh bên trong.

Nghi ngờ đó là vàng, người đàn ông này đã thử dùng lửa nhiệt độ cao để kiểm tra và xác nhận đó là vàng thật. Sau khi cân lên, khối lượng vàng thu được là 0,5 gram. Dù giá trị không quá lớn, nhưng đối với gia đình ông Lưu đây vẫn là một "bao lì xì" may mắn và đầy bất ngờ trong dịp đầu năm mới.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận về nhiều bình luận từ phía người xem. Nhiều người tỏ ra thích thú trước sự việc, trong khi số khác đặt câu hỏi vì sao vàng lại xuất hiện trong bụng vịt.

Giải thích về hiện tượng hy hữu này, ông Lưu cho biết khu vực sông ngòi tại quê hương từng là nơi khai thác vàng, cát sỏi vẫn còn sót lại những hạt vàng cám li ti. Do vịt được chăn thả tự nhiên và thường nuốt bùn cát để hỗ trợ tiêu hóa, những hạt vàng không thể phân hủy đã tích tụ lại trong mề suốt thời gian dài.

Đáng chú ý, những người lớn tuổi trong làng lại không quá ngạc nhiên về hiện tượng này, nói rằng họ đã từng nghe về những trường hợp tương tự khi còn trẻ.