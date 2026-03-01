Nhà sư Nhật Bản mở tiệm nail trong chùa, mỗi bộ giá hơn 800 nghìn, 1 ngày chỉ phục vụ 3 khách

Chùa Seigetsuji ở thị trấn Yoshii (thành phố Kashiwazaki , tỉnh Niigata ) có ý nghĩa rất đặc biệt với Jiko Ozaki - phó trụ trì. Ngôi chùa 430 tuổi này là nơi ông lớn lên, cha và ông nội ông đều từng giữ chức trụ trì chùa. Trước khi về quê làm sư chùa Seigetsuji vào năm 2005, ông Jiko Ozaki theo học Phật giáo tại đại học, sau đó được đào tạo tại Eiheiji , tỉnh Fukui , một trong những ngôi chùa đứng đầu của phái Soto của Thiền tông Nhật Bản.

Chùa Seigetsuji

Vị phó trụ trì bén duyên với nghề nail 20 năm trước, khi tình cờ đọc được quảng cáo tuyển sinh của một trường dạy nghề nail ở Nagaoka trên báo. Đúng lúc đang tìm một "nghề tay trái" có thể song hành với công việc ở chùa, ông Jiko Ozaki quyết định thử sức. Sau một năm theo học (2 buổi mỗi tuần), ông lấy chứng chỉ và sau đó mở salon riêng ở quận Chuo .

Dù có thuê nhân viên nhưng công việc ở tiệm nail vẫn rất vất vả, ông Jiko Ozaki phải làm từ sáng tới tối muộn, gần như không có lúc nghỉ cũng như thời gian dành cho chùa. Điều này trái với mong muốn ban đầu của ông nên ông quyết định đóng cửa tiệm.

Dẫu vậy, ông Ozaki không từ bỏ nghề nail. Sau khi về quê, ông cải tạo một phòng trống trong chùa Seigetsuji thành salon cá nhân. Dịch vụ tại tiệm nail của vị sư được áp đồng giá 4.900 yen (tương đương 817 nghìn). Theo ông Ozaki , đây là mức giá khá rẻ, vì không tốn chi phí mặt bằng và tự vận hành một mình nên ông mới có thể giữ mức giá này.

Sau 8 năm hoạt động, tiệm nail của ông Ozaki được nhiều người biết đến, nhưng ông không còn nhận thêm khách mới. Mỗi ngày ông chỉ phục vụ khoảng 3 khách, thời gian còn lại ông dành cho việc quét dọn chùa, tọa thiền và tụng kinh.

Với nhiều người, một tiệm nail ở trong chùa có thể rất lạ lùng, nhưng ông Ozaki lại coi việc một vị sư làm nghề nail là một lợi thế để thu hút sự chú ý.

"Có thể nhiều người sẽ biết đến cái tên Jiko Ozaki trước, rồi từ đó quan tâm tới chùa chiền và phật giáo. Điều đó cũng rất tốt", ông nói.

Phó trụ trì chùa Seigetsuji khá tích cực chia sẻ về công việc, đời sống trong chùa lên tài khoản Instagram . Những hình ảnh được ông Ozaki đăng tải giúp ngôi chùa trở nên gần gũi hơn với công chúng, qua đó góp phần lan tỏa Phật giáo theo cách của riêng ông.

"Hiện ở nhiều nơi đã xuất hiện những ngôi chùa rất cá tính. Tôi hy vọng với nghề nail mà mình theo đuổi suốt 20 năm, có thể góp phần thổi luồng sinh khí mới cho nơi này", ông Ozaki bày tỏ.