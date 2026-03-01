Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày sau khi Lãnh tụ tối cao qua đời

Đài truyền hình nhà nước Iran đã thông báo về thời gian để tang kéo dài 40 ngày và 7 ngày nghỉ lễ chính thức sau cái chết của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người đã nắm quyền từ năm 1989.

Truyền thông nhà nước Iran đã thông báo về việc qua đời của ông Khamenei vào sáng sớm Chủ nhật (1/3). Một quan chức cấp cao của Israel nói với Reuters trước đó rằng thi thể của nhà lãnh đạo 86 tuổi của Iran đã được tìm thấy sau một cuộc không kích và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với Israel để nhắm vào người đàn ông lãnh đạo Iran kể từ năm 1989.

Người dân thương tiếc cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel tại một quảng trường ở Tehran vào ngày 1 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AFP

Iran gọi các cuộc không kích là vô cớ và bất hợp pháp, đồng thời đáp trả bằng tên lửa bắn vào Israel và ít nhất 7 quốc gia khác, bao gồm các quốc gia vùng Vịnh nơi có các căn cứ của Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết khu dinh thự của ông Khamenei đã bị phá hủy.

Quân đội Israel cho biết họ đã xác nhận rằng 5 chỉ huy quân sự cấp cao khác cũng đã tử vong, bao gồm Ali Shamkhani, một cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran. Truyền thông Iran cho biết con gái, cháu, con rể và con dâu của ông Khamenei cũng đã thiệt mạng.

Nguồn: Khaleej Times