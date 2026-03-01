Strait Times: Hé lộ tình tiết mới vụ Lãnh tụ Tối cao Iran qua đời ngay trong dinh thự

Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng

Tờ Straits Times ngày 1/3 đưa tin, truyền thông nhà nước Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Iran ông Ali Khamenei đã thiệt mạng vào ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công được đánh giá là quy mô lớn nhất nhằm vào các mục tiêu Iran trong nhiều thập kỷ qua.

Rạng sáng 1/3, các cơ quan truyền thông nhà nước Iran đồng loạt phát đi thông báo về cái chết của ông Khamenei. Ngay sau đó, chính phủ Iran tuyên bố để tang 40 ngày trên toàn quốc và áp dụng 7 ngày nghỉ lễ công cộng nhằm tưởng niệm người đứng đầu hệ thống chính trị – tôn giáo Iran suốt hơn ba thập kỷ.

Trước thời điểm Tehran đưa ra xác nhận chính thức, một quan chức cấp cao Israel nói với hãng tin Reuters rằng lực lượng Israel đã tìm thấy thi thể của lãnh đạo Iran sau một đòn không kích chính xác

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Washington đã phối hợp chặt chẽ với Israel để nhắm mục tiêu vào người lãnh đạo Iran cầm quyền từ năm 1989.

Chân dung Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).

Hé lộ những tình tiết mới trong vụ hạ sát

Theo Reuters, Israel và Mỹ đã lựa chọn thời điểm tấn công Iran vào đúng ngày thứ Bảy, trùng với lúc Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đang tiến hành một cuộc họp kín với các trợ lý thân cận.

Việc xác định được lịch trình và thời điểm cuộc họp được đánh giá là yếu tố then chốt dẫn tới quyết định kích hoạt chiến dịch quân sự.

Phía Israel tuyên bố, ông Khamenei đã thiệt mạng cùng nhiều nhân vật cấp cao trong bộ máy an ninh – chính trị Iran.

Trong số này có ông Ali Shamkhani, cựu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất tại Tehran, và ông Mohammad Pakpour, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Hai nguồn tin Iran nói với Reuters rằng vào ngày thứ Bảy, ngay trước khi các cuộc không kích bắt đầu, ông Khamenei đã gặp ông Shamkhani và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani tại một địa điểm có mức độ an ninh rất cao.

Không lâu sau cuộc gặp này, các đợt tấn công của liên quân Mỹ – Israel được triển khai đồng loạt.

Một quan chức cấp cao Israel sau đó xác nhận với Reuters rằng lực lượng Israel đã tìm thấy thi thể của ông Khamenei tại hiện trường bị không kích, củng cố thêm thông tin về việc lãnh đạo tối cao Iran đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự nói trên.

Trong khi đó, viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng tình báo Mỹ đã xác định chính xác lộ trình di chuyển của lãnh đạo Iran trước khi tiến hành vụ tấn công. Theo ông Trump, các hệ thống theo dõi và giám sát tối tân đã khiến ông Khamenei không còn khả năng né tránh.

Ông Trump cho rằng việc phối hợp chặt chẽ với Israel đã đảm bảo tính chính xác và yếu tố bất ngờ của chiến dịch, đồng thời khẳng định lãnh đạo Iran cùng những nhân vật cấp cao thiệt mạng trong đợt không kích không có cơ hội thoát thân.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên và thiệt hại nặng nề tại khu nhà của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ở Tehran trong trận tập kích ngày 28/2 (Ảnh: Reuters).

Theo đánh giá của Reuters, các cuộc không kích quy mô lớn của quân đội Mỹ và Israel trên khắp lãnh thổ Iran đã đẩy Trung Đông vào một giai đoạn xung đột mới đầy khó lường.

Sau các đòn tấn công, Iran đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa vào Israel và ít nhất bảy quốc gia khác, trong đó có nhiều nước Arab vùng Vịnh đang cho Mỹ đặt căn cứ quân sự.

Phía Iran lên án các cuộc tấn công là vô cớ và phi pháp, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia Iran. Các động thái trả đũa của Tehran khiến tình hình an ninh khu vực nhanh chóng leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Cũng theo Reuters, hai nguồn tin Mỹ và một quan chức Mỹ am hiểu sự việc cho biết, việc xác nhận được cuộc họp của ông Khamenei với các cố vấn thân cận đã trực tiếp thúc đẩy quyết định triển khai chiến dịch không – hải quân chung giữa Mỹ và Israel.

Theo các nguồn tin này, liên quân coi đây là "thời điểm vàng" để ra đòn nhằm vào trung tâm quyền lực của Iran.

Một quan chức Mỹ nói rằng, lực lượng tấn công buộc phải đánh trúng ông Khamenei ngay từ đầu nhằm duy trì yếu tố bất ngờ, do lo ngại lãnh đạo Iran có thể kịp thời lẩn trốn hoặc chuyển sang các địa điểm bí mật nếu có thêm thời gian chuẩn bị.

Một nguồn tin Mỹ khác tiết lộ, ban đầu ông Khamenei dự kiến tổ chức cuộc họp vào tối thứ Bảy tại Tehran. Tuy nhiên, tình báo Israel đã phát hiện cuộc họp diễn ra sớm hơn, vào sáng cùng ngày, buộc liên quân Mỹ – Israel phải điều chỉnh kế hoạch và đẩy sớm thời điểm tấn công.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về địa điểm chính xác nơi cuộc họp diễn ra. Tuy vậy, ngay từ đầu chiến dịch, liên quân đã tấn công khu phức hợp an ninh tối cao gắn liền với ông Khamenei tại Tehran. Các hình ảnh vệ tinh do Reuters phân tích xác nhận khu vực này đã bị phá hủy hoàn toàn.

Tác động lâu dài từ cái chết của ông Khamenei hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ. Tuy nhiên, hai nguồn tin nắm rõ nội dung tình báo cho biết, trong đánh giá được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thực hiện trước khi tấn công, phía Mỹ nhận định Iran nhiều khả năng sẽ để các nhân vật cứng rắn trong IRGC lên thay thế ông Khamenei.