Hiện trường ám ảnh tại ngôi trường nữ sinh ở Minab: Balo, sách vở đầy máu chôn vùi dưới đống đổ nát, 115 người thiệt mạng

Tin tức đau lòng nhất giữa chiến sự

Theo truyền thông nhà nước Iran, tính đến khoảng 17h30 giờ miền Đông nước Mỹ, 115 người có mặt tại Trường Tiểu học Shajare Tayyiba ở thành phố Minab được xác nhận đã thiệt mạng sau khi cơ sở này bị tấn công. Trước đó, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời thống đốc địa phương cho biết ít nhất 92 người bị thương liên quan đến vụ việc.

Hiện các quan chức Iran chưa công bố cụ thể bao nhiêu trong số những người thiệt mạng và bị thương là trẻ em.

Hiện trường sự việc (Ảnh: AFP)

Ngôi trường gần như đã bị phá huỷ hoàn toàn (Ảnh: Reuters)

Tại hiện trường sự việc, người dân vẫn không ngừng đào bới đống đổ nát để tìm kiếm thi thể các nạn nhân (Ảnh: AFP)

(Ảnh: Hãng thông tấn Abbas Zakeri)

Ảnh: Hãng thông tấn ISNA

Balo, sách vở... dính đầy máu đã được tìm thấy

Clip: Al Jazeera

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên án mạnh mẽ Mỹ và Israel trong một tuyên bố được hãng tin Fars, cơ quan truyền thông có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đăng tải.

“Đây là một hành động man rợ, thêm một trang đen nữa trong hồ sơ những tội ác không thể đếm xuể mà những kẻ xâm lược gây ra đối với mảnh đất này và sẽ không bao giờ bị xóa khỏi ký ức lịch sử của dân tộc chúng ta”, ông tuyên bố.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng viết trên mạng xã hội X rằng ngôi trường đã bị “đánh bom giữa ban ngày, khi đang có đông học sinh nhỏ tuổi”.

Theo The Guardian, ông Hossein Kermanpour, người phát ngôn Bộ Y tế Iran, viết trên mạng xã hội X rằng vụ đánh bom trường học là “tin tức cay đắng nhất” kể từ khi xung đột bùng phát. “Chỉ Chúa mới biết còn bao nhiêu thi thể trẻ em nữa sẽ được kéo ra khỏi đống đổ nát” ông viết.

Ngôi trường được cho là nằm cạnh một doanh trại của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Nếu con số thương vong được xác nhận, vụ đánh bom này sẽ là sự kiện gây thương vong lớn nhất trong chiến dịch tấn công do Mỹ dẫn đầu tính đến thời điểm hiện tại.

Phía Washington khẳng định không nhắm vào dân thường

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đang xem xét các thông tin liên quan đến cáo buộc trường học bị tấn công, song nhấn mạnh quân đội nước này không nhắm vào dân thường.

“Không giống như Iran, chúng tôi chưa từng và sẽ không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường” phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Đại úy Tim Hawkins, cho biết trong một tuyên bố.

“Chúng tôi xem trọng các báo cáo này và đang tiến hành xác minh. Bảo vệ dân thường là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp sẵn có nhằm giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại ngoài ý muốn.”

Theo luật pháp quốc tế, việc cố ý nhắm mục tiêu vào trường học và cơ sở giáo dục trong xung đột vũ trang là hành vi bị nghiêm cấm.

Ảnh: AFP

Quân đội Mỹ cho biết họ áp dụng quy trình lựa chọn mục tiêu nghiêm ngặt, sử dụng nhiều nguồn tình báo khác nhau để đảm bảo các mục tiêu bị tấn công thực sự là mục tiêu quân sự và hạn chế tối đa nguy cơ gây thiệt hại cho dân thường. Những cáo buộc về thương vong dân sự sẽ được điều tra trong khả năng cho phép, dù việc xác minh có thể gặp khó khăn tại các khu vực do lực lượng thù địch kiểm soát.

Tổ chức Global Coalition to Protect Education from Attack, một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở giáo dục, ghi nhận hơn 6.000 vụ tấn công nhằm vào trường học, đại học, học sinh và nhân viên giáo dục trên toàn cầu trong giai đoạn 2022 đến 2023. Theo nghiên cứu của tổ chức này, khoảng 10.000 học sinh và nhân viên giáo dục đã thiệt mạng, bị thương, bắt cóc hoặc chịu các hình thức tổn hại khác trong thời gian nói trên.

Vụ việc tại Minab hiện tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Iran và liên minh Mỹ, Israel, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Nguồn: ABC News, Al Jazeera, The Guardian