Một người đàn ông đang làm mát cơ thể dưới hệ thống phun sương nước vào một ngày nắng nóng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 9/2025 (Ảnh: AFP)

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ mùa Hè “siêu nắng nóng” trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Dự báo khí hậu của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho thấy từ tháng 3 đến tháng 5, nhiệt độ tại các khu vực phía Bắc, phía Đông và phía Tây sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, nhiệt độ trên toàn quốc tiếp tục ở mức cao, đặc biệt tại miền Đông và miền Tây, với xác suất nhiệt độ cao hơn trung bình lên tới hơn 60%. Điều này đồng nghĩa các đợt nắng nóng có thể xuất hiện ngay từ mùa Xuân, trong khi mùa Hè sẽ ghi nhận nhiều ngày oi bức, khắc nghiệt.

Theo số liệu của JMA, những năm gần đây, Nhật Bản liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng kỷ lục. Mùa Hè năm 2025, tỉnh Gunma ghi nhận mức nhiệt cao nhất cả nước, lên tới 41,8°C. Ngoài ra, khoảng 30 địa điểm khác cũng ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C.

Hiện nay, JMA phân loại mức độ nắng nóng theo các ngưỡng: từ 25°C là “ngày hè”, từ 30°C là “ngày nắng nóng” và từ 35°C trở lên là “ngày nắng nóng gay gắt”. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng cần có thuật ngữ riêng cho những ngày trên 40°C nhằm tăng cường cảnh báo rủi ro sức khỏe.

Từ ngày 27/2, JMA đã triển khai khảo sát dư luận để lựa chọn tên gọi mới cho mức nhiệt trên 40°C, dự kiến áp dụng ngay trong mùa Hè năm nay. Cơ quan này đề xuất 13 phương án, trong đó có “ngày siêu nóng”, “ngày cực nóng”, “ngày nóng thiêu đốt” hay “ngày nóng khắc nghiệt”..., đồng thời kêu gọi người dân đóng góp ý tưởng. Cuộc khảo sát sẽ kéo dài đến ngày 29/3, trước khi tên gọi chính thức được lựa chọn vào khoảng tháng 5.