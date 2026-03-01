Burj Al Arab - biểu tượng xa hoa của Dubai - chìm trong biển lửa

Khách sạn biểu tượng của Dubai, Burj Al Arab, đã bốc cháy trong rạng sáng ngày 1/3 (giờ địa phương) sau khi bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là từ Iran.

Tòa khách sạn 5 sao cao 60 tầng, nằm trên một hòn đảo nhân tạo gần bãi biển Jumeirah, là một trong nhiều công trình tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị tác động trong loạt đòn đáp trả cuối tuần qua, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Clip: Mash

Công trình mang thiết kế hình cánh buồm đặc trưng, cao 321 mét và được xếp vào nhóm những khách sạn cao nhất thế giới, đã xảy ra hỏa hoạn sau khi các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái Iran bị đánh chặn rơi trúng phần mặt ngoài tòa nhà.

Trong thông báo chính thức, Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết: “Các cơ quan chức năng tại Dubai đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái. Mảnh vỡ của thiết bị này đã gây ra một đám cháy nhỏ ở mặt ngoài khách sạn Burj Al Arab. Lực lượng phòng vệ dân sự đã nhanh chóng kiểm soát tình hình và không ghi nhận thương vong.”

Cùng thời điểm, nhiều chuyến bay của Anh tới Trung Đông đã bị hủy. Các sân bay tại Dubai và Doha tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh đã khuyến cáo công dân đang ở Dubai “lập tức trú ẩn tại chỗ”.

Cũng trong ngày 28/2, khách sạn Fairmont The Palm tại khu vực Palm Jumeirah được cho là đã bị trúng đạn trong đợt tấn công. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khách sạn 5 sao trị giá 245 triệu bảng chìm trong biển lửa khi hệ thống phòng không đánh chặn nhiều tên lửa Iran hướng tới các mục tiêu tại UAE. Thiệt hại được cho là do các mảnh vỡ từ tên lửa bị bắn hạ rơi xuống.

Hiện trường vụ cháy tại Khu nghỉ dưỡng Palm Jumeirah

Khu nghỉ dưỡng Palm Jumeirah, khai trương năm 2012 trên quần đảo nhân tạo hình cây cọ nổi tiếng của Dubai, có gần 400 phòng trải dài trên 14 tầng. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, ít nhất 4 người được báo cáo bị thương.

Tại Dubai, du khách tại các bể bơi khách sạn đã ghi lại cảnh hệ thống phòng không khai hỏa, đánh chặn các mục tiêu nghi là tên lửa Iran trên bầu trời. Một đoạn clip lan truyền cho thấy khoảnh khắc một cuộc không kích bị chặn lại phía trên khu Jumeirah Golf Estates, nằm gần Dubai Sports City và sân golf Trump International Golf Club.

Nhiều du khách khác cho biết họ nghe thấy các tiếng nổ lớn vang lên khắp thành phố. Leah Mai, một KOL người Anh đang lưu trú tại Dubai, viết trên mạng xã hội X: “Thỉnh thoảng bạn sẽ được nhắc rằng mình thực sự đang ở giữa một vùng chiến sự.”

Nguồn: Metro