Iran xác nhận người thân của lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng

Theo THX, truyền thông Iran đưa tin con gái và cháu của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Cùng lúc đó, quân đội Israel xác nhận đang mở rộng các đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự trọng yếu tại Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tại Tehran ngày 9/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo các bản tin khẩn dẫn nguồn từ truyền thông Iran, các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel đã khiến con gái và cháu của Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei thiệt mạng.

Song song với đó, các hoạt động quân sự vẫn đang tiếp diễn dồn dập. Hãng thông tấn AFP dẫn thông báo của Quân đội Israel cho biết, lực lượng này đã tiến hành một đợt không kích mới vào lãnh thổ Iran trong ngày 1/3.

Trong một tuyên bố chính thức, quân đội Israel xác nhận lực lượng của họ đã bắt đầu "một đợt tấn công bổ sung nhằm vào hệ thống tên lửa đạn đạo và các hệ thống phòng không thuộc về chính quyền Iran".

Truyền thông khu vực cũng ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thủ đô Tehran trong quá trình Israel triển khai đợt không kích này nhằm triệt phá năng lực phòng không và tên lửa của Iran.

