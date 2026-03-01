Nguyệt thực toàn phần 3-3: Phần lớn Việt Nam thuộc "vùng số 3"

Theo trang Time and Date, nguyệt thực toàn phần ngày 2 và 3-3 (tùy theo múi giờ) là một trong những sự kiện được trông đợi nhất năm 2026, với vùng có thể quan sát được trải rộng trên nhiều khu vực địa lý: Đông Âu, châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Cực, Nam Cực.

Trong đó, Việt Nam nằm ở khu vực quan sát thuận lợi hàng thứ 3 và 4.

Nguyệt thực toàn phần (trăng máu) quan sát từ TP Chicago - Mỹ năm 2025 - Ảnh: AP

Bản đồ của Time and Date cho thấy khu vực quan sát thuận lợi nhất khi xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần bao gồm một phần phía Đông của châu Á và châu Đại Dương, một phần phía Tây của lục địa Bắc Mỹ và một mỏm đất nhỏ của Nam Cực.

Những người sống ở khu vực này có thể quan sát được trọn vẹn hiện tượng nguyệt thực từ đầu đến cuối.

Trong khi đó, phần lớn Việt Nam sẽ nằm trong vùng quan sát thuận lợi thứ 3: Toàn bộ pha toàn phần - tức "trăng máu" rực đỏ - có thể quan sát được, bỏ lỡ một phần của các pha một phần và nửa tối.

Bản đồ thể hiện các vùng quan sát được nguyệt thực toàn phần ngày 2 và 3-3 (tùy múi giờ) với mức độ thuận lợi khác nhau - Ảnh: TIME AND DATE

Theo góc nhìn từ TPHCM, pha nguyệt thực nửa tối sẽ bắt đầu lúc 15 giờ 44 phút 25 giây ngày 3-3; đến 16 giờ 50 phút 7 giây sẽ chuyển sang pha một phần. Tuy nhiên chúng ta không thể thấy hai giai đoạn đầu này vì Mặt Trăng vẫn còn nằm dưới đường chân trời.

Tuy nhiên ngay thời điểm hoàng hôn, "trăng máu" - pha toàn phần - tuyệt đẹp sẽ xuất hiện.

Nguyệt thực toàn phần nhìn từ TPHCM sẽ bắt đầu lúc 18 giờ 4 phút 34 giây, đạt cực đại lúc 18 giờ 33 phút 46 giây và kết thúc lúc 19 giờ 2 phút 49 giây.

Sau đó, nguyệt thực sẽ trở lại với pha một phần lúc 20 giờ 17 phút 15 giây, pha nửa tối lúc 21 giờ 23 phút 6 giây và kết thúc hoàn toàn lúc 21 giờ 23 phút 6 giây.

Một phần phía Tây của miền Bắc và miền Nam đất nước sẽ thuộc vùng quan sát nguyệt thực toàn phần thuận lợi hàng thứ 4, tức chứng kiến được một phần của mỗi pha toàn phần, một phần và nửa tối.

Clip mô tả diễn biến cụ thể của nguyệt thực toàn phần tháng 3-2026 - Clip: TIME AND DATE

Ước tính sẽ có khoảng 5,58 tỉ người trên khắp thế giới quan sát được ít nhất một phần của hiện tượng nguyệt thực toàn phần đêm 2 và 3-3; trong đó 176.000 người chứng kiến trọn vẹn mọi pha của nguyệt thực.

Nguyệt thực toàn phần là khi bạn có thể thấy được toàn bộ Mặt Trăng bị bao phủ bởi bóng tối của Trái Đất, tạo nên hiện tượng "trăng máu" rực rỡ. Nguyệt thực một phần là khi bóng của Trái Đất chỉ che khuất một phần bề mặt Mặt Trăng và tạo ra một vết khuyết tối rõ rệt. Còn nguyệt thực nửa tối là khi Mặt Trăng chỉ đi vào vùng bóng mờ của Trái Đất, khiến nó chỉ hơi mờ đi và xỉn màu hơn bình thường chứ không bị che khuất hoàn toàn.



