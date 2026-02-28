Singapore đối mặt thách thức “mang tính sống còn”

(Ảnh: ST)

Thực trạng này làm gia tăng quan ngại về xu hướng già hóa dân số nhanh và nguy cơ suy giảm dân số công dân của Singapore trong những thập niên tới. Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong đã cảnh báo nếu không có biện pháp mới, dân số Singapore có thể bắt đầu thu hẹp từ đầu những năm 2040.

Phát biểu tại Quốc hội ngày 26/2 trong phiên thảo luận ngân sách Văn phòng Thủ tướng, ông Gan Kim Yong cho biết tỷ suất sinh toàn phần (TFR) của Singapore đã giảm mạnh từ mức 1,24 cách đây 1 thập niên xuống dưới 1,0 lần đầu tiên vào năm 2023 (0,97), giữ nguyên trong năm 2024 và tiếp tục giảm còn 0,87 trong năm 2025.

Theo ông Gan, với mức TFR 0,87, cứ 100 cư dân hiện nay trong tương lai chỉ có 44 con và 19 cháu. "Theo thời gian, sẽ gần như không thể đảo ngược xu hướng này, do số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ngày càng giảm", ông nhấn mạnh.

Số trẻ em sinh ra tại Singapore năm 2025 chỉ khoảng 27.500 - mức thấp nhất từng được ghi nhận. Tỷ lệ kết hôn cũng giảm, trong khi các cặp vợ chồng có xu hướng sinh ít con hoặc không sinh con.

(Ảnh: ST)

Cùng với đó, dân số Singapore đang già hóa nhanh chưa từng có. Năm 2025, cứ 5 công dân thì có 1 người từ 65 tuổi trở lên, so với tỷ lệ 1/8 vào năm 2015. Ông Gan nhận định đây là "thách thức mang tính sống còn", có thể tái định hình sâu sắc xã hội và nền kinh tế quốc đảo này trong những năm tới. Nếu không có biện pháp bổ sung, xu hướng suy giảm dân số của Singapore có thể xuất hiện từ đầu thập niên 2040.

Bộ trưởng tại Văn phòng Thủ tướng Indranee Rajah cho rằng không thể chỉ dựa vào chính sách để giải quyết vấn đề, mà cần một sự thiết lập lại trong cách nhìn nhận về hôn nhân và làm cha mẹ. Chính phủ Singapore sẽ thành lập nhóm công tác mới nhằm xem xét toàn diện các giải pháp, bao gồm tăng cường hỗ trợ tài chính, cải thiện môi trường làm việc thân thiện với gia đình và thúc đẩy thay đổi nhận thức xã hội.

Ở tầm vĩ mô, ông Gan cảnh báo dân số suy giảm sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, thu nhập và gia tăng áp lực chi tiêu cho y tế, an sinh xã hội, cũng như nhu cầu quốc phòng và an ninh.

Trong bối cảnh đó, Singapore dự kiến duy trì dòng nhập cư được quản lý chặt chẽ để bù đắp tỷ lệ sinh thấp. Năm 2025, nước này cấp khoảng 25.000 quốc tịch và dự kiến tiếp nhận từ 25.000 - 30.000 công dân mới mỗi năm trong 5 năm tới, đồng thời điều chỉnh số lượng thường trú nhân phù hợp.

Chính phủ Singapore khẳng định không theo đuổi tăng trưởng dân số bằng mọi giá, mà sẽ theo dõi chặt chẽ quy mô và cơ cấu dân số nhằm bảo đảm phát triển bền vững, duy trì bản sắc xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân Singapore.