Điểm rơi quyết định của một ngành công nghiệp nghìn tỷ

Tại trung tâm thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một chiếc máy bay vận hành êm ái với hệ thống cánh quạt ẩn bên trong thân đã nhẹ nhàng cất cánh ngay trước sảnh tòa nhà Hongshan. Sự xuất hiện của bốn mẫu máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) khác biệt không phải là một chiến dịch quảng bá đơn thuần.

Sự kiện này gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ: Nền kinh tế độ cao thấp - hiện đã được nâng tầm thành ưu tiên chiến lược quốc gia của Trung Quốc - đang nhanh chóng chuyển mình từ bản vẽ lý thuyết sang thực tiễn vận hành. Các chuyên gia Trung Quốc năm 2026 là thời điểm quan trọng đối với việc thương mại hóa eVTOL. Đây là giai đoạn các nhà sản xuất phải chạy đua ráo riết để giành được chứng chỉ loại (type certification) và bắt đầu quy trình sản xuất hàng loạt.

Ông Huang Xiaofei, Phó Chủ tịch chiến lược của Volant Aerotech, nhấn mạnh rằng eVTOL đã vượt qua giai đoạn xác minh khái niệm để tiến vào "cuộc đua nước rút thương mại". Với tư cách là hướng công nghệ cốt lõi cho một thị trường trị giá hàng nghìn tỷ NDT, sự tăng tốc này mang tính quyết định đối với vị thế của Trung Quốc trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Đột phá công nghệ: Từ giải pháp "gọi xe bay" đến xóa bỏ nỗi lo quãng đường

Trong số các đại diện tiêu biểu tại Vũ Hán, mẫu eVTOL của E-HAWK Technology gây chú ý với trọng tải 1,2 tấn và thiết kế cánh quạt kín nhằm tối ưu hóa an toàn mặt đất. Tầm nhìn của hãng rất cụ thể: đưa việc bay lượn trở nên gần gũi như cách chúng ta đặt một chuyến xe công nghệ hiện nay.

Mức giá dự kiến cho một chiếc máy bay cá nhân sẽ dưới 2 triệu NDT (khoảng 7.6 tỷ đồng), nhưng mô hình kinh doanh chủ đạo sẽ là dịch vụ chia sẻ. Ông Cai Xiaodong, Chủ tịch E-HAWK, cho biết người dân có thể dùng điện thoại để gọi một chiếc "taxi bay" thực thụ ngay tại khu dân cư hoặc công viên. Ngay trong năm nay, phiên bản hai chỗ ngồi dành cho hậu cần tầm thấp và du lịch sẽ chính thức được triển khai.

Một thách thức lớn khác của xe bay thuần điện là "nỗi lo về phạm vi hoạt động". Để giải quyết vấn đề này, mẫu V1000 của Wuhan Xunqi Technology đã sử dụng hệ thống hybrid (lai) với rotor nghiêng. Với khả năng bay xa hơn 1.000 km mà không cần sạc lại, chiếc máy bay này có thể kết nối Vũ Hán trực tiếp với các siêu đô thị như Bắc Kinh, Quảng Châu hay Thượng Hải.

Hiện tại, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã chấp nhận đơn đăng ký chứng chỉ loại cho mẫu V1000 — một bước tiến pháp lý quan trọng trước khi thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2026. Với tải trọng 400kg, đây được xem là "ngựa thầu" cho các hành lang vận chuyển liên vùng.

Giá trị nhân văn

Không chỉ dừng lại ở mục tiêu di chuyển thương mại, công nghệ eVTOL đang mở ra một cuộc cách mạng trong cứu hộ y tế. Mẫu máy bay thuần điện của Wuhan Fusheng General Aviation được thiết kế như một "đơn vị hồi sức tích cực (ICU) di động siêu nhỏ".

Sự khác biệt nằm ở tính kinh tế và hiệu quả:

Chi phí vận hành: Trong khi trực thăng truyền thống tiêu tốn khoảng 10.000 Nhân dân tệ mỗi giờ cứu hộ, mẫu eVTOL này cắt giảm chi phí xuống chỉ còn khoảng 2.200 Nhân dân tệ (tương đương 1.443 USD).

Công nghệ tích hợp: Đây là thiết bị duy nhất hiện nay có thể hoàn thành việc phân loại bệnh nhân, giám sát chỉ số sinh tồn và đồng bộ hóa dữ liệu trực tiếp với bệnh viện ngay trong khoang máy bay.

Trang bị: Nội thất được thiết kế tối ưu cho cáng cứu thương và máy quét CT di động.

Dự kiến cuối năm 2026, công ty sẽ phối hợp với Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán để thử nghiệm vận chuyển thuốc và huyết tương. Mục tiêu cuối cùng là biến công nghệ này trở nên dễ tiếp cận và vừa túi tiền đối với người dân bình thường vào năm 2027. Ngay cả những người dùng không chuyên cũng có thể tiếp cận bầu trời thông qua các mẫu máy bay nhỏ gọn như SW01, với mức giá dưới 500.000 NDT (khoảng 1.9 tỷ đồng) và hệ thống điều khiển đơn giản bằng vô lăng thay vì cần lái truyền thống.

Bệ đỡ cho sự bùng nổ

Sự trỗi dậy của "taxi bay" tại Trung Quốc không phải là nỗ lực đơn lẻ của các doanh nghiệp, mà là kết quả của một chiến lược đồng bộ. Hồ Bắc đang chứng tỏ vị thế tiên phong khi phát triển cùng lúc 9 mẫu eVTOL, trong đó 4 mẫu đã hoàn thành bay thử nghiệm. Chỉ số kinh tế của ngành này tại Vũ Hán đang tăng trưởng phi mã: doanh thu các doanh nghiệp sản xuất hàng không tầm thấp tăng hơn 30% trong năm nay, dựa trên nền tảng giá trị sản lượng ngành hàng không đạt 9,6 tỷ NDT vào năm 2025.

Cuộc trình diễn tại Vũ Hán đã chứng minh rằng taxi bay không còn là câu chuyện xa vời. Khi các rào cản về công nghệ pin, giá thành và luật định dần được tháo gỡ, bầu trời tầm thấp đang trở thành một "mỏ vàng" mới. Với lộ trình từ nay đến năm 2027, Trung Quốc đang đặt những viên gạch vững chắc để biến việc di chuyển trên không trở thành một tiện ích bình dân, thay đổi diện mạo giao thông và cứu hộ đô thị mãi mãi.