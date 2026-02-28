Ông Bill Clinton "trả lời hết" về Epstein, Đảng Dân chủ kêu gọi ông Donald Trump ra điều trần

"Tôi không hề biết về các hành vi phạm tội của ông Jeffrey Epstein" - CNN dẫn lời cựu tổng thống trong phiên điều trần kín dài hơn 6 giờ trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ hôm 27-2 (giờ Mỹ) – "Tôi không biết gì và cũng không làm gì sai cả".

Phiên điều trần diễn ra tại Chappaqua, bang New York, đánh dấu lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị yêu cầu ra điều trần trước quốc hội. Tại đây, ông Bill Clinton đã "trả lời mọi câu hỏi" của Ủy ban Giám sát Hạ viện.

"Buổi làm việc rất hiệu quả khi ông Clinton trả lời đầy đủ mọi câu hỏi"- Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer cho biết – "Chúng tôi có câu hỏi với bất kỳ ai từng duy trì quan hệ với Epstein sau khi ông ta bị kết án".

Hình ảnh cho thấy ông Bill Clinton và tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Cựu Tổng thống Bill Clinton (bên phải) cùng phu nhân là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton năm 2023. Ảnh: AP

Trước đó một ngày, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng làm việc với ủy ban này. Tuy nhiên, phu nhân cựu Tổng thống Bill Clinton từ chối trả lời hàng loạt câu hỏi về mối liên hệ với tỉ phú ấu dâm đã chết Jeffrey Epstein.

Các nghị sĩ vẫn đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ kéo dài giữa cựu Tổng thống Clinton và ông Epstein, đặc biệt sau khi tỉ phú ấu dâm này nhận tội năm 2008 vì hành vi liên quan đến trẻ vị thành niên.

Đáp lại, ông Clinton khẳng định đã chấm dứt liên hệ với ông Epstein từ trước thời điểm đó và nhấn mạnh: "Nếu biết, tôi đã tố cáo ông ta".

Ông cũng cho rằng rất khó nhớ chi tiết các sự kiện cách đây hơn 20 năm nhưng chắc chắn "không thấy dấu hiệu lạm dụng".

Dù không bị cáo buộc sai phạm, ông Clinton vẫn chịu áp lực lớn khi nhiều tài liệu và hình ảnh mới được công bố cho thấy ông từng nhiều lần đi cùng Epstein trong các chuyến công du quốc tế, cũng như xuất hiện trên máy bay riêng của doanh nhân này.

Ủy ban điều tra cho biết ông Epstein từng tới Nhà Trắng 17 lần trong nhiệm kỳ của ông Clinton, và cựu tổng thống cũng có khoảng 27 chuyến bay trên chuyên cơ của ông Epstein. Tuy nhiên, ông Clinton phủ nhận từng đến hòn đảo riêng gây tranh cãi của tỉ phú ấu dâm Epstein.

Một số nghị sĩ Cộng hòa như John McGuire chỉ trích ông Clinton có "trí nhớ chọn lọc", trong khi những người khác lại đánh giá ông "thẳng thắn" và "trả lời cởi mở". Thậm chí, ông Comer nhận xét cựu tổng thống Bill Clinton "rất cuốn hút" trong quá trình điều trần.

Phiên điều trần cũng làm nóng tranh luận chính trị khi các nghị sĩ Dân chủ kêu gọi Tổng thống Donald Trump cũng phải ra trả lời chất vấn do từng có mối quan hệ với ông Epstein.

"Tổng thống Donald Trump cũng cần ra trước ủy ban và trả lời câu hỏi"- báo Anh Guardian dẫn lời nghị sĩ Robert Garcia.

Tuy nhiên, phía Đảng Cộng hòa cho rằng chưa có bằng chứng cho thấy ông Donald Trump có hành vi sai trái. Bản thân tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng bày tỏ tiếc nuối khi ông Clinton phải ra điều trần, nói rằng "không thích thấy điều đó xảy ra".

Ngoài ra, một số nghị sĩ còn kêu gọi điều tra Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick vì các liên hệ trong quá khứ với tỉ phú Epstein.

Phiên điều trần của ông Clinton được xem là bước ngoặt, thiết lập tiền lệ rằng các cựu tổng thống và gia đình có thể bị quốc hội triệu tập khi cần thiết. Tuy vậy, câu hỏi về trách nhiệm của những người từng có liên hệ với tỉ phú ấu dâm Epstein vẫn tiếp tục gây tranh cãi tại Mỹ.