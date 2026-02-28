Loài động vật nguy hiểm nhất thế giới giết chết hơn 1.000.000 người mỗi năm: Không phải con vật bạn đang nghĩ

Khi nghĩ về những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh, chúng ta thường liên tưởng đến những bộ hàm sắc nhọn của cá mập dưới đại dương hay những kẻ săn mồi dũng mãnh trong rừng rậm. Tuy nhiên, sự thật lại nằm ở một thái cực hoàn toàn khác. Kẻ gây ra cái chết cho hàng triệu người mỗi năm không sở hữu cơ bắp hay nanh vuốt đáng sợ, mà lại là một sinh vật nhỏ bé bạn có thể bắt gặp hàng ngày.

Để thấy rõ mức độ nguy hiểm, hãy nhìn vào những con số so sánh: trong khi cá mập chỉ gây ra khoảng 10 ca tử vong mỗi năm, và ngay cả tai nạn do dừa rơi cũng khiến 150 người thiệt mạng, thì loài vật dẫn đầu danh sách này lại lấy đi sinh mạng của hơn 1.000.000 người trong cùng khoảng thời gian. Đó chính là con muỗi.

Kẻ giết người thầm lặng

Dù không chủ ý săn lùng con người như một nguồn thức ăn sinh tồn, muỗi lại là tác nhân truyền nhiễm tàn khốc nhất. Thông qua việc hút máu, chúng đóng vai trò là vật trung gian vận chuyển các loại virus, vi khuẩn và ký sinh trùng từ người này sang người khác.

Đứng đầu trong danh sách các thảm họa mà muỗi gây ra là bệnh sốt rét – một chứng nhiễm ký sinh trùng qua muỗi Anopheles cái. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sốt rét là căn bệnh đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, đặc biệt là tại các khu vực nhiệt đới. Các triệu chứng ban đầu như sốt, đau đầu, ớn lạnh có thể nhanh chóng chuyển biến nặng dẫn đến co giật, suy hô hấp và tử vong nếu không được điều trị kịp thời, với đối tượng chịu tổn thương lớn nhất là trẻ em dưới năm tuổi.

Những cái tên gây bất ngờ trong danh sách tử thần

Bên cạnh muỗi, danh sách những loài vật nguy hiểm nhất thế giới còn chứa đựng nhiều cái tên khiến chúng ta phải thay đổi định kiến:

Hà mã và Voi

Dù thường xuất hiện với vẻ ngoài điềm tĩnh hoặc được yêu mến trong các chương trình bảo tồn, hà mã và voi lần lượt chịu trách nhiệm cho khoảng 500 ca tử vong mỗi năm. Bản tính bảo vệ lãnh thổ cực cao và sức mạnh áp đảo khiến chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm khi cảm thấy bị đe dọa.

Hà mã cũng là loài động vật nguy hiểm bậc nhất nếu tính theo số người nó giết hại hằng năm

Ốc nước ngọt

Đây có lẽ là cái tên gây ngạc nhiên nhất. Không tấn công bằng sức mạnh, loài ốc này truyền sán lá gan vào nguồn nước, gây ra cái chết cho khoảng 200.000 người mỗi năm.

Con người

Đứng ở vị trí thứ hai, ngay sau muỗi, chính là con người. Với khoảng 431.000 ca tử vong do các hành vi bạo lực và xung đột hàng năm, đây là một sự thật khắc nghiệt về mức độ nguy hiểm của chính giống loài chúng ta đối với đồng loại.

Danh sách 10 loài động vật nguy hiểm nhất hành tinh

Dưới đây là bảng thống kê số lượng tử vong trung bình hàng năm do các loài vật gây ra:

Muỗi: 1.000.000 người (Sốt rét, sốt xuất huyết, virus Zika...) Con người: 431.000 người (Xung đột, tội phạm) Ốc nước ngọt: 200.000 người (Bệnh sán máng) Rắn lục vảy cưa: 138.000 người (Nọc độc trực tiếp) Bọ xít ám sát: 10.000 người (Bệnh Chagas) Bọ cạp: 2.600 người (Nọc độc) Giun đũa Ascaris: 2.500 người (Nhiễm trùng tiêu hóa qua nguồn nước) Cá sấu nước mặn: 1.000 người (Tấn công trực tiếp) Voi: 500 người (Giẫm đạp, tấn công) Hà mã: 500 người (Tấn công bảo vệ lãnh thổ)

Hiểu rõ về những mối đe dọa này không phải để gây hoang mang, mà để chúng ta có ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân, đặc biệt là việc phòng chống muỗi và giữ gìn vệ sinh nguồn nước tại các vùng dịch tễ.

Nguồn: Unilad