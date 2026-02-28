Ông Benny Johnson, một YouTuber cánh hữu, đã đăng tải bức ảnh bà Hillary Clinton tại phiên điều trần lên mạng và cho biết nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Colorado Lauren Boebert đã cung cấp bức ảnh đó.

Bà Hillary Clinton phát biểu sau phiên điều trần. Ảnh: Fox News

Ông Johnson đăng tải trên mạng xã hội X: "Tin nóng: Hình ảnh đầu tiên về bà Hillary Clinton trong phiên điều trần về tỉ phú Jeffrey Epstein trước Ủy ban Giám sát thuộc Đảng Cộng hòa. Đây là lần đầu tiên bà Hillary phải trả lời những câu hỏi thực sự về Epstein. Bà Clinton trông không vui. Ảnh do nghị sĩ Lauren Boebert cung cấp".

Kịch tính phiên điều trần của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về hồ sơ Epstein (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Theo Politico, một trong những cố vấn của bà Clinton cho biết phiên điều trần tạm dừng trong khi họ tìm hiểu xem bức ảnh đến từ đâu và tại sao các thành viên Quốc hội có thể vi phạm các quy tắc của Hạ viện.

Trước đây, bà Clinton từng nói bà không có bất kỳ thông tin nào về tỉ phú ấu dâm Epstein hoặc nữ cộng sự của ông ta, Ghislaine Maxwell.

Epstein bị kết tội buôn bán tình dục vị thành niên vào năm 2019, cùng năm ông ta qua đời trong tù. Maxwell đang thụ án tù sau khi bị chuyển từ Florida đến một nhà tù ở Texas.

Gia đình bà Clinton yêu cầu lời khai của họ được công khai nhưng Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer đã bác bỏ yêu cầu đó.

Theo PBS News, phiên điều trần được ghi hình nhưng ông Comer cho biết đoạn video sẽ chỉ được công bố sau khi các luật sư của bà Clinton xem xét. Quy định của ủy ban không cho phép báo chí hoặc nhiếp ảnh gia chụp ảnh các phiên điều trần.

Khi được hỏi tại sao lại chia sẻ bức ảnh, bà Boebert trả lời: "Tại sao không?". Nghị sĩ Boebert còn nói rằng bà rất thích bộ vest màu xanh của bà Clinton và muốn cho tất cả cùng chiêm ngưỡng.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Clinton đã chỉ trích cách thức làm việc của ủy ban điều tra các mối liên hệ với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Bà cáo buộc các nhà lập pháp tại Quốc hội đang cố gắng "bảo vệ một đảng phái chính trị và một quan chức chính phủ".

Trước khi xuất hiện tại phiên điều trần, bà chỉ trích "sự thất bại mang tính hệ thống" của chính phủ Mỹ trong việc tìm kiếm sự thật và công lý cho các nạn nhân và những người sống sót.

Trong tuyên bố của mình, bà Clinton cáo buộc các thành viên đảng Cộng hòa đang sử dụng phiên điều trần như một "đòn đánh lạc hướng" nhằm chuyển sự chú ý khỏi chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Bà Clinton cho hay: “Các vị đã ép buộc tôi phải ra làm chứng, dù nhận thức rất rõ rằng tôi không có bất kỳ thông tin nào có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra, mục đích chỉ để đánh lạc hướng dư luận khỏi những hành động của Tổng thống Donald Trump và che đậy chúng”.

Bà Clinton cho rằng nếu ủy ban Hạ viện thực sự cam kết điều tra công bằng, họ sẽ trực tiếp yêu cầu ông Donald Trump ra điều trần về việc hàng chục ngàn lần tên ông xuất hiện trong hồ sơ Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố.