Rơi máy bay chở tiền khiến ít nhất 35 người thương vong

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương sau khi một máy bay vận tải Hercules của Không quân Bolivia gặp nạn tại thành phố El Alto, gần thủ đô La Paz vào tối ngày 27/2.

Được biết, chiếc máy bay quân sự xuất phát từ thành phố Santa Cruz. Theo nhà chức trách địa phương, sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế El Alto, máy bay đã trượt khỏi đường băng trong điều kiện thời tiết xấu, lao ra một đại lộ đông phương tiện gần đó và gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Hiện trường sự việc

Thời điểm gặp nạn, máy bay đang vận chuyển các lô tiền giấy mới từ Ngân hàng Trung ương Bolivia. Vụ rơi xảy ra ngay trên một tuyến đường đông đúc, khiến nhiều phương tiện lưu thông trên đại lộ bị hư hại.

Tai nạn cũng buộc sân bay quốc tế El Alto phải tạm thời đóng cửa. Hãng hàng không quốc gia Boliviana de Aviación cho biết chiếc máy bay gặp nạn không thuộc đội bay của hãng.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa khu vực. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguồn: Hindustan Times