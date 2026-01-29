Rơi máy bay khiến 15 người thiệt mạng, nạn nhân bao gồm nghị sĩ đương nhiệm và ứng viên quốc hội

Một vụ tai nạn máy bay thảm khốc vừa xảy ra vào ngày 28/1 (giờ địa phương) tại vùng Norte de Santander ở đông bắc Colombia, khi chiếc máy bay nhỏ mang số hiệu HK-4709 của hãng hàng không nhà nước Satena đột ngột mất liên lạc với kiểm soát không lưu. Chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Cúcuta, máy bay đã rơi xuống khu vực Curasica gần La Playa de Belén, một vùng nông thôn núi non.

Satena là một hãng hàng không thuộc sở hữu của chính phủ Colombia, phục vụ các vùng sâu vùng xa của đất nước

Toàn bộ 15 người trên khoang bao gồm 13 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi chiếc Beechcraft 1900 gặp nạn. Giới chức hàng không Colombia xác nhận không có người sống sót tại hiện trường và các đội cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay sau khi nhận được thông tin từ cộng đồng địa phương, sau đó chính thức công bố danh tính nạn nhân.

Trong số các hành khách có Diógenes Quintero (36 tuổi) - một nghị sĩ đương nhiệm đại diện cho khu vực Catatumbo và là đại diện cho những nạn nhân nội chiến trong quốc hội Colombia, cũng như Carlos Salced - một ứng viên tranh cử vào Quốc hội trong kỳ bầu cử sắp tới. Cả hai đều được mô tả là những nhân vật có vai trò tích cực trong cộng đồng và chính trị địa phương.

Theo thông báo từ Satena, chiếc máy bay cất cánh từ Cúcuta vào khoảng 11:42 sáng (giờ địa phương) và dự kiến đến Ocaña một thành phố nằm giữa các dãy núi. Sau đó máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu khoảng 12 phút sau khi cất cánh, buộc lực lượng chức năng khởi động chiến dịch tìm kiếm.

Chuyến bay Satena 8849 đã gặp nạn gần Cucuta, Colombia, trên máy bay có 15 người. Đã tìm thấy mảnh vỡ. Hiện chưa có dấu hiệu của người sống sót.

Hiện chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng các cơ quan hàng không dân dụng Colombia đã tiếp nhận hiện trường và bắt đầu tiến hành điều tra kỹ lưỡng dựa trên dữ liệu từ hộp đen, liên lạc và tình trạng thời tiết lúc xảy ra sự cố.

Đồng thời, chính quyền và các tổ chức chính trị địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, trong đó Tổng thống Colombia và các lãnh đạo bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc trước mất mát to lớn này”.

Nguồn: ABC News