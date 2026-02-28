Phát hiện đội xe tải lạ nặng 15 tấn, dùng công nghệ cao vá ổ gà chỉ trong 2 phút, nhanh gấp 7 lần bình thường

Nhiều thành phố tại Mỹ đang đưa vào sử dụng xe tải vá ổ gà tự động Cimline P5, một loại phương tiện chỉ cần một người vận hành nhưng có khả năng sửa chữa mặt đường với tốc độ vượt trội. Nhờ công nghệ DuraPatcher, chiếc xe có thể hoàn tất việc xử lý 1 ổ gà trong vòng 2 phút bằng cách phun hỗn hợp nhũ tương nhựa đường nóng trực tiếp vào hố hư hỏng.

Tốc độ này giúp số lượng ổ gà được xử lý mỗi ngày tăng từ mức trung bình 20 lên tới 146, tức nhanh gấp 7 lần so với phương pháp truyền thống. Sau khi hoàn tất việc phun nhũ tương và phủ lớp đá khô, mặt đường có thể mở lại cho các phương tiện di chuyển chỉ sau hai phút.

Công nghệ mới được triển khai tại Texas và đang gây chú ý tại thành phố Akron, bang Ohio. Giới chức nơi đây tin rằng đây có thể là giải pháp bền vững cho vấn đề ổ gà kéo dài nhiều năm. Phó Giám đốc Công trình Công cộng Anthony Dolly cho biết lớp vá từ Cimline P5 có độ bền cao hơn đáng kể so với phương pháp thủ công, giúp thành phố không phải quay lại sửa chữa cùng một vị trí chỉ sau vài tháng.

Cách vận hành của xe tải vá đường này dựa trên cơ chế phun chuyên dụng. Vòi phun được đặt cách bề mặt ổ gà khoảng 23-30 cm và luồng khí áp suất cao sẽ thổi bay mọi rác thải hoặc nước còn sót lại. Sau đó, nhũ tương nhựa đường được đun nóng trong bồn chứa dung tích khoảng 1.135 lít sẽ được phun phủ đầy thành và đáy hố. Cuối cùng, một lớp vật liệu khô được rải lên trên để tránh việc bánh xe dính phải lớp nhựa mới.

Cimline P5 được lắp trên khung gầm xe tải Isuzu, sở hữu động cơ phụ 74 mã lực, máy thổi 450 CFM và tải trọng tối đa khoảng 15 tấn. Xe có thể mang theo tới 10 tấn vật liệu, cho phép xử lý hàng chục đến hàng trăm ổ gà trong một ngày làm việc. Trong cabin, tài xế điều khiển toàn bộ hệ thống bằng một cần joystick lớn, cùng màn hình điện tử hiển thị mức vật liệu, số lượng ổ gà đã được vá và tổng thời gian vận hành.

Nhờ chỉ cần một người điều khiển, hệ thống này giúp các chính quyền địa phương tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công và giảm nguy hiểm cho công nhân giao thông, vốn thường xuyên phải đứng gần làn xe đang hoạt động.

Tuy nhiên, yếu tố chi phí lại là một trở ngại lớn. Thành phố Akron cho biết họ đã phải chi 300.000 USD, tương đương hơn 7,5 tỷ đồng, cho mỗi chiếc xe. Một số người dân cũng phản ánh rằng bề mặt sau khi vá đôi khi không bằng phẳng hoàn toàn, tạo thành những gờ nhẹ trên mặt đường.

Theo IE﻿