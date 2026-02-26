Phát minh "động cơ turbo 3 xi-lanh" của Anh có thể gây chấn động lĩnh vực giao thông toàn cầu

Là một cái tên đang lên nhanh chóng trên thị trường xe hybrid, Horse Powertrain (trụ sở tại London, Anh) đã dành 3 năm qua để chuyển mình thành một trong những nhà sản xuất động cơ đốt trong hàng đầu thế giới.

Giờ đây, công ty đang hướng tới tương lai, giới thiệu phiên bản concept ban đầu của hệ thống động cơ hybrid thế hệ tiếp theo sử dụng 100% nhiên liệu tái tạo. Chiếc xe trình diễn thực tế đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2026.

Nguyên mẫu mới này có tên đầy đủ là Horse-Repsol H12 Concept có thể tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu lên 40% đồng thời giảm đáng kể lượng khí thải CO2, Newatlas thông tin ngày 23/2.

Hình ảnh động cơ Horse-Repsol H12 Concept. Ảnh: Horse Powertrain

Đây là bước tiến đột phá từ Horse Powertrain hợp tác cùng nhà cung cấp năng lượng đa ngành Repsol SA (Tây Ban Nha).

"Horse H12 Concept là một ví dụ cho thấy động cơ hiệu suất cao và nhiên liệu tái tạo có thể giảm lượng khí thải ngay hôm nay, mà không cần chờ đợi các giải pháp trong tương lai" - Ông Patrice Haettel, CEO Horse Powertrain cho biết.

Những thông tin ấn tượng

Động cơ turbo 3 xi-lanh thế hệ mới H12 Concept đạt hiệu suất nhiệt phanh đỉnh cao 44,2% nhờ các cải tiến kỹ thuật: tỷ số nén cao 17:1, hệ thống tuần hoàn khí thải tối ưu, tăng áp turbo được tinh chỉnh, và hệ thống truyền động hybrid được điều chỉnh để tận dụng năng lượng tốt nhất.

Ảnh: Horse Powertrain

Động cơ sở hữu có hệ thống tuần hoàn khí thải EGR "thế hệ mới", bộ tăng áp "được tối ưu hóa" và hệ thống đánh lửa "năng lượng cao". Nó kết hợp với hộp số hybrid được cải tiến, mang lại khả năng quản lý năng lượng tốt hơn và giảm ma sát bên trong.

Ngoài nhiên liệu tái tạo cung cấp năng lượng cho H12 Concept, Repsol còn cung cấp chất bôi trơn để đảm bảo động cơ hoạt động trơn tru. Ảnh: Repsol

Khi thử nghiệm theo tiêu chuẩn WLTP châu Âu, hệ thống này chỉ tiêu thụ khoảng 3,3 lít/100 km, tức là giảm 40% so với mức trung bình của xe du lịch mới đăng ký tại châu Âu năm 2023.

Điểm nổi bật là động cơ chạy hoàn toàn bằng xăng tái tạo 100% do Repsol sản xuất từ nguyên liệu tái tạo (như chất thải nông nghiệp và dầu ăn đã qua sử dụng), giúp giảm phát thải CO2 đáng kể.

Một chiếc xe cỡ trung sử dụng hệ thống này có thể giảm khoảng 1,77 tấn CO2 mỗi năm (dựa trên quãng đường trung bình 12.500 km/năm) so với xe chạy xăng thông thường. Khi kết hợp với nhiên liệu tái tạo, lượng khí thải giảm tới 70% so với xăng truyền thống.

H12 Concept có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận động cơ đốt trong trong thập kỷ tới. Đây là minh chứng rõ nét rằng động cơ đốt trong vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải, bằng cách kết hợp hiệu suất cao với nhiên liệu tái tạo – không cần chờ đợi hoàn toàn chuyển sang xe điện.

Repsol và Horse Powertrain đang hợp tác để phát triển một thế hệ ô tô hybrid thậm chí còn sạch hơn. Nguồn: Repsol

Giải pháp này mang lại lựa chọn thực tế ngay hôm nay để giảm tiêu thụ nhiên liệu, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường mà không đòi hỏi thay đổi lớn về hạ tầng.

Horse Powertrain cung cấp động cơ và hệ thống hybrid cho nhiều thương hiệu lớn như Renault, Geely Auto, Volvo Cars, Nissan, Mitsubishi Motors và Proton.