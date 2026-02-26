Danh tính 2 phụ nữ trong lời thú nhận ngoại tình gây sốc của Bill Gates

Trong buổi họp nội bộ với nhân viên Quỹ Gates ngày 24/2, ông cũng xác nhận từng có quan hệ ngoài hôn nhân với hai phụ nữ người Nga, song phủ nhận mọi liên quan đến các tội ác của Epstein.

Theo nội dung được The Wall Street Journal tiếp cận từ bản ghi âm cuộc họp, Gates cho biết ông từng có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của hai người phụ nữ không được công bố, chỉ được mô tả thông qua nghề nghiệp.

Người thứ nhất được Gates nhắc đến là một vận động viên chơi bài bridge người Nga, quen biết ông thông qua các sự kiện bridge.

Người thứ hai là một nhà vật lý hạt nhân người Nga, mà ông cho biết đã gặp trong quá trình làm việc.

Bill Gates chụp ảnh cùng những người phụ nữ (danh tính đã được che giấu) trong các tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố

“Tôi từng có quan hệ ngoài hôn nhân, một người là vận động viên chơi bài bridge người Nga mà tôi quen qua các sự kiện và một người là nhà vật lý hạt nhân người Nga mà tôi gặp thông qua công việc,” Gates nói tại buổi họp.

Trước đó, trong các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, một bản nháp email được cho là của Epstein cáo buộc Gates có quan hệ ngoài hôn nhân. Nội dung email đề cập đến việc Epstein “giúp Bill có được thuốc để giải quyết hậu quả từ các mối quan hệ với các cô gái Nga” và “tạo điều kiện cho các cuộc hẹn hò bất chính với phụ nữ đã có gia đình”.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, Gates khẳng định: “Tôi không làm điều gì bất hợp pháp. Và tôi cũng không chứng kiến điều gì bất hợp pháp.”

Ông cho biết mối quan hệ với Epstein bắt đầu từ năm 2011, ba năm sau khi Epstein nhận tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Gates thừa nhận đã biết về lệnh hạn chế di chuyển kéo dài 18 tháng áp đặt với Epstein nhưng không kiểm tra kỹ lý lịch. Theo ông, bà Melinda khi đó đã bày tỏ lo ngại từ năm 2013, song ông vẫn tiếp tục duy trì liên hệ thêm ít nhất một năm.

Trong tuyên bố gửi AFP, Quỹ Gates cho biết ông Gates đã trao đổi thẳng thắn về vụ việc và “nhận trách nhiệm về hành động của mình”.

Đến thời điểm hiện tại, danh tính cụ thể của hai phụ nữ người Nga nói trên vẫn chưa được công bố trong các tài liệu hay phát biểu chính thức.

