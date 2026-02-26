Ảnh hiếm về con gái lãnh đạo Kim Jong-un tại cuộc duyệt binh của Triều Tiên

Bức ảnh do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Ju-ae đứng cạnh cha và các lãnh đạo quân đội cấp cao trong cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong bức ảnh khác cho thấy Kim Ju-ae đang xem màn trình diễn máy bay bay ngang qua khán đài. Ông Kim Jong-un và con gái đều mặc áo khoác dài bằng da màu đen.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái Kim Ju-ae tham dự cuộc duyệt binh. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn KCNA không mô tả rõ vai trò của Kim Ju-ae trong buổi lễ duyệt binh, nhưng sự hiện diện của cô làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc kế vị cha mình.

Con gái lãnh đạo Triều Tiên lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2022, khi cùng cha thị sát một bãi phóng tên lửa đạn đạo. Kể từ đó, số lần xuất hiện của Kim Ju-ae trên truyền thông nhà nước Triều Tiên tăng dần, biến cô từ một bé gái lặng lẽ bên cạnh cha mình thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện lớn của quốc gia.

Trước đây, Kim Ju-ae thường xuất hiện với mái tóc dài và khoác những chiếc áo khoác da hoặc áo khoác viền lông trông rất đắt tiền. Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận tuổi của Kim Ju-ae, dù nhiều người tin cô sinh vào đầu những năm 2010.

Thông tin về Kim Ju-ae được giữ kín. (Ảnh: KCNA)

Hồi đầu tháng 2, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) thông báo với các nhà lập pháp rằng có những dấu hiệu cho thấy Kim Ju-ae đang đóng góp ý kiến vào những vấn đề chính sách và cô "đang trong giai đoạn được bổ nhiệm nội bộ làm người kế nhiệm" ông Kim Jong-un.

Bởi trong số 2 hoặc 3 người con của ông Kim Jong-un chỉ có Kim Ju-ae là người duy nhất xuất hiện trước công chúng bên cạnh cha, thay thế vai trò thường thấy của mẹ cô, bà Ri Sol-ju.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc Kim Ju-ae xuất hiện trước công chúng còn nhằm khắc họa hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên giống như người cha tận tụy, giúp nâng cao vị thế của ông cả trong và ngoài nước.