Con gái ông Kim Jong Un nhiều khả năng được chọn làm người kế nhiệm

Ông Kim Jong Un (bên trái) và con gái đến Nhà hát Lớn Đông Bình Nhưỡng, ngày 29/6/2025 (Ảnh: KCNA/Korea News Service/AP)

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 12/2 cho biết con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang tiến gần đến giai đoạn được chỉ định làm người kế nhiệm, trong bối cảnh Bình Nhưỡng chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Lao động vào cuối tháng 2.

Theo NIS, đại hội sắp tới có thể là dịp ông Kim Jong Un công bố các mục tiêu chính sách trong 5 năm tới và củng cố quyền lực. Cơ quan này đang theo dõi liệu con gái ông Kim có xuất hiện cùng cha trước các đại biểu tại sự kiện hay không.

Cô bé được cho là Kim Ju Ae, khoảng 13 tuổi, lần đầu xuất hiện công khai vào tháng 11/2022 tại một vụ thử tên lửa tầm xa. Từ đó đến nay, cô thường xuyên tháp tùng ông Kim tại các sự kiện quân sự và chính trị, bao gồm duyệt binh, thử vũ khí và chuyến thăm Bắc Kinh tháng 9/2025, nơi ông Kim gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu sau 6 năm.

Đồn đoán về vai trò kế nhiệm gia tăng khi Kim Ju Ae cùng cha mẹ đến viếng Cung điện Kumsusan ở Bình Nhưỡng dịp đầu năm mới. Một số chuyên gia cho rằng động thái này là tín hiệu cho thấy cô đang được định vị là người thừa kế.

Ông Kim Jong Un, phu nhân Ri Sol Ju và con gái thăm Cung điện Kumsusan ở Bình Nhưỡng, ngày 1/1/2026 (Ảnh: KCNA/Korea News Service/AP)

Trước đây, giới chức Hàn Quốc từng hoài nghi khả năng một nữ lãnh đạo kế nhiệm bởi truyền thống chính trị do nam giới chi phối. Tuy nhiên, sự xuất hiện ngày càng nổi bật của Kim Ju Ae trên truyền thông nhà nước đã khiến đánh giá này thay đổi.

NIS cho biết trước đây cơ quan này mô tả Kim Ju Ae đang trong quá trình “đào tạo người kế nhiệm”, còn nay dùng cụm từ “giai đoạn chỉ định người kế nhiệm”, cho thấy bước chuyển đáng chú ý.

Triều Tiên từ năm 1948 đến nay do các thành viên nam trong gia đình họ Kim lãnh đạo. Đại hội Đảng Lao động cuối tháng 2 được cho là có thể hé lộ thêm tín hiệu về kế hoạch kế nhiệm, dù mọi quyết định nếu có cũng có thể không được công bố ngay lập tức.