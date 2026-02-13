"Hố tử thần" khổng lồ xuất hiện trên phố, công nhân bỏ chạy thoát thân

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cho thấy, những vết nứt lớn xuất hiện trên mặt đường nhựa trước khi toàn bộ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ biến mất xuống hố sâu ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Hố tử thần khổng lồ xuất hiện trên phố, công nhân bỏ chạy thoát thân

Đoạn clip cho thấy một hố sụt khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại công trường xây dựng ở giao lộ mới xây trong thành phố. Mặt đất sụp xuống và nuốt chửng một số tấm hàng rào lớn. Một mảng nhựa đường khổng lồ khác bị vỡ ra.

Công nhân xây dựng bỏ chạy khi hố sụt khổng lồ xuất hiện. Nguồn ảnh: X

Có thể thấy các công nhân xây dựng đang chạy tán loạn để cứu mạng khi thiết bị rơi xuống hố sâu bên dưới. Cả một căn nhà di động rơi xuống hố, tạo ra một đám bụi khổng lồ.

Thật kỳ diệu, các nhà chức trách cho biết không có trường hợp tử vong hay bị thương nào.

Được biết, vụ việc xảy ra tại giao lộ đường Li'an và đường Qixin. Một công trình ngầm quy mô lớn phục vụ cho tuyến tàu điện ngầm mới đang được tiến hành gần đó.

Thượng Hải không phải là thành phố duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự cố nghiêm trọng như vậy. Đầu tháng này, toàn bộ một trạm xăng đã bị "nuốt chửng" ở Ai Cập.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy mặt đất đột ngột sụt lún ở Cairo, tạo ra một hố sâu 15 mét.

Có thể thấy con đường từ từ sụt lún trước khi cuối cùng biến thành một hố sâu. Một vài người cố gắng chạy thoát thân, trong khi một chiếc xe phóng đi trong hoảng loạn.

Ít nhất hai người đang ở bên trong trạm xăng khi đất bên dưới sụt lún. Truyền thông Ai Cập đưa tin một số nạn nhân bị thương nặng và gãy xương.