Vừa ra tù, trúng số độc đắc hơn 600 tỷ đồng, người đàn ông nhận kết cục bi thảm

Đến từ Ashland, Kentucky, Mỹ, ông David Lee Edwards không phải người xuất sắc nhưng đã may mắn có được giấc mơ cả đời của nhiều người là trúng xổ số. Vào năm 2001, khi David chỉ là một tay thất nghiệp, người đàn ông này đã bất ngờ mang về nhà 27 triệu bảng Anh (khoảng 613 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) sau khi trúng giải độc đắc Powerball.

Giải xổ số trị giá 27 triệu bảng Anh khiến cuộc đời của người đàn ông thay đổi hoàn toàn.

Từ một người vừa ra tù, thất nghiệp, cuộc sống của David như thay đổi hoàn toàn sau khi sở hữu khối tài sản khổng lồ. Vào thời khắc nhận giải, người đàn ông này cho biết:

"Bạn biết đấy, rất nhiều người không có việc làm và hầu như không có bất cứ thứ gì. Vì vậy tôi không muốn nhận số tiền này bằng cách nói rằng tôi sẽ có biệt thự và tôi sẽ có ô tô, tôi sẽ làm điều này điều kia. Tôi muốn nhận nó với sự khiêm tốn. Tôi muốn số tiền này sẽ tồn tại lâu dài, cho tôi, cho vợ tương lai của tôi, cho con gái tôi và các thế hệ tương lai".

Tuy nhiên, khác hẳn với lời phát biểu của mình, David đã ngay lập tức tiêu xài hoang phí khi mua cho mình một biệt thự sang trọng, một máy bay riêng và một loạt xe hơi đắt đỏ. Được biết, ngôi nhà mà David đã mua có trị giá lên tới 1,2 triệu bảng, rộng 1,8 km vuông tại khu vực Florida. Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng đã trả 1,5 triệu bảng Anh để mua một chiếc máy bay LearJet, mua ba con ngựa đua và thậm chí đầu tư vào một công ty lắp đặt cáp quang và kinh doanh xe limo với giá 3,5 triệu bảng Anh.





Ngoài ra, vị triệu phú mới nổi này cũng dùng số tiền lớn để ăn chơi tại Las Vegas, sử dụng chất cấm và tiệc tùng. Sự kết hợp độc hại giữa chi tiêu phù phiếm và nghiện ma túy đã khiến David phung phí hơn một nửa số tiền thưởng từ xổ số chỉ trong một năm đầu tiên.

Sau đó, nhiều cuộc đầu tư không tính toán cùng nhiều khoản chi tiêu phung phí đã khiến cho những đồ vật đắt giá trong căn biệt thự triệu đô của gia đình David ngày càng thưa dần, từ đồng hồ, xe hơi đến trang sức. Các con của David cũng phải thôi học ở ngôi trường tư thục đắt đỏ với học phí 16.000 USD vì gia đình không còn khả năng chi trả.

Người đàn ông này dần đánh mất mọi thứ chỉ trong vòng 5 năm sau khi trúng số

Trở thành kẻ "không xu dính túi" chỉ 5 năm sau khi trúng giải độc đắc, k hông chỉ phải bán đi nhiều gia sản và tiêu hết số tiền khổng lồ, người đàn ông này còn được cho là mắc nợ hàng ngàn người khác.

Anh thậm chí đã vay tiền từ một người bạn để trả hóa đơn khi mua một chiếc bánh pizza cùng vé xổ số trị giá 7 bảng Anh từ một cửa hàng địa phương, với hy vọng kỳ tích sẽ được lặp lại.

Cuộc sống vào những năm cuối đời của David thậm chí còn thảm thương hơn trước khi trúng số.

Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã quá muộn. David sau này còn phải đau đớn vật lộn với chứng nghiện ma túy và chấn thương cột sống sau khi gặp tai nạn xe hơi. Hai đứa con của ông là Tiffani và Matt cũng được đưa vào trại trẻ mồ côi rồi được một người hàng xóm nhận nuôi vào thời điểm đó.

Mọi chuyện tồi tệ vẫn chưa kết thúc với David. Sau khi phải bán mọi tài sản, người đàn ông này và vợ hai Shawna phải sống trên một chiếc xe tải, nhưng đến năm 2007 thì cũng phải bán nốt chiếc xe để chữa trị bệnh. Người vợ Shawna sau đó đã bỏ ông mặc David sống trong một nhà kho kiêm nhà xí và để ông một mình qua đời vào năm 2013, sau vài năm sống trong cảnh nghèo nàn và ốm yếu.