Thú bông của chú khỉ Punch tăng giá gấp 16 lần vẫn cháy hàng

Punch, còn được gọi là Panchi-kun, là một chú khỉ macaque Nhật Bản 7 tháng tuổi, sinh vào tháng 7 năm ngoái. Ngay sau khi chào đời, Punch bị mẹ bỏ rơi và sau đó tiếp tục bị những con khỉ khác tại vườn thú Ichikawa City Zoo xa lánh. Để xoa dịu Punch, các nhân viên chăm sóc đã đưa cho chú một con thú bông hình đười ươi màu nâu của IKEA.

Những đoạn video ghi lại cảnh Punch ôm chặt chú đười ươi bông, ôm ghì sau khi bị một con khỉ lớn hơn hất ra, mang theo món đồ chơi đi khắp nơi, thậm chí “bảo vệ” nó trước những con khỉ tò mò muốn giật lấy, đã thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Các clip nhanh chóng biến chú khỉ cô đơn trở thành “ngôi sao mạng xã hội”.

Ảnh: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra món đồ chơi Punch ôm là mẫu đười ươi DJUNGELSKOG của IKEA. Kể từ đó, sản phẩm này “bay khỏi kệ” với tốc độ chóng mặt.

Ông Javier Quiñones, Giám đốc thương mại của Ingka Group, đơn vị vận hành hệ thống cửa hàng IKEA toàn cầu, cho biết với Business Insider rằng hãng đã “ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về doanh số của sản phẩm DJUNGELSKOG, đặc biệt tại Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc” trong vài ngày gần đây.

Theo ông, món đồ chơi hiện đã hết hàng tại một số cửa hàng ở các khu vực này và công ty đang “nỗ lực để nhanh chóng bổ sung hàng trở lại. Sản phẩm này từ lâu đã là một trong những mặt hàng được yêu thích nhất ở nhiều thị trường. Câu chuyện từ Nhật Bản hiện càng khiến nó được quan tâm nhiều hơn,” ông nói thêm.

Một phát ngôn viên của IKEA cho biết chi nhánh tại Nhật Bản đã liên hệ với vườn thú để tìm cách hỗ trợ Punch.

“Ngày 17 tháng 2, IKEA đã trao tặng một số thú bông, bao gồm thêm các chú đười ươi, cùng một số vật dụng lưu trữ nhằm hỗ trợ Punch và cải thiện không gian cho trẻ em đến tham quan vườn thú” người phát ngôn cho hay "Cũng như các nhân viên chăm sóc, chúng tôi chân thành hy vọng Punch sẽ sớm hòa nhập với môi trường cùng những con khỉ khác và không còn cần đến thú bông nữa,” vị này nói thêm.

Tại Mỹ, thú bông đười ươi DJUNGELSKOG được bán với giá 19,99 USD (khoảng 520.000 đồng) cả tại cửa hàng lẫn trực tuyến. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Business Insider, sản phẩm đã hết hàng tại phần lớn các địa điểm ở Mỹ, chỉ còn khoảng sáu cửa hàng cho phép đặt mua trực tiếp hoặc nhận hàng tại chỗ.

Cơn sốt cũng lan sang các nền tảng bán lại. Trên eBay, nhiều tài khoản rao bán lại thú bông đười ươi với mức giá tăng vọt. Có người thậm chí chào bán tới 328 USD (khoảng 8,5 triệu đồng) cao gấp hơn 16 lần giá niêm yết ban đầu.

Nguồn: Business Insider