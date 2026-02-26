Người phụ nữ lao ra nằm chắn trước đầu ô tô và lý do khó tin

Một sự việc kỳ lạ mới đây đã xảy ra ở Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một người đàn ông đang xếp hàng chờ đổ xăng thì một người phụ nữ chen ngang và thậm chí nằm đè lên nắp capo xe khiến người đàn ông sững sờ. Đoạn clip ghi lại sự việc đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng.

Theo Upstream News, người đàn ông cho biết hôm xảy ra vụ việc, ông đang xếp hàng chờ đổ xăng và các xe phía trước đang di chuyển chậm. Bất ngờ, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước làn đường, cố gắng chen ngang để đổ xăng cho xe của mình: "Tôi bấm còi để nhắc nhở và người phụ nữ liền nằm lên nắp capo xe tôi".

Người phụ nữ nằm chắn trước đầu xe khác để xe của người thân chen vào hàng đổ xăng.

Theo đoạn clip, người phụ nữ nằm chắn ngang phía trước xe, ngăn không cho xe di chuyển. Cô ta chỉ đứng dậy sau khi xe của người thân đã nhập vào hàng. Trước khi rời đi, người phụ nữ liên tục quay lại và chửi bới.

Người đàn ông sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng đó và bất lực nói: "Tôi rất tức giận, nhưng tôi cũng sợ bị lừa đảo".

Người đàn ông này lo ngại rằng nếu cố tình di chuyển xe sẽ dẫn đến tranh chấp hoặc bị vu oan, vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng. Vụ việc đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt trên mạng, nhiều người lên án hành vi nguy hiểm và thiếu văn minh của người phụ nữ. Những người khác bày tỏ rằng việc nằm chắn trước một chiếc xe đang di chuyển gây ra rủi ro cho an toàn công cộng và kêu gọi cảnh sát can thiệp.