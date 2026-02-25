Trúng độc đắc 45 tỷ đồng và cú “quay xe” khó tin của chàng trai bán bánh mỳ

Năm 2006, cuộc đời Luke Pittard – một chàng trai trẻ đến từ xứ Wales – rẽ sang hướng hoàn toàn khác khi anh trúng giải độc đắc 1,3 triệu bảng Anh (tương đương 45 tỷ đồng thời điểm đó) từ National Lottery. Với một nhân viên bán bánh mì kẹp thịt tại McDonald's, đó là số tiền đủ để đổi đời.

Báo chí Anh khi ấy xem Pittard là hình mẫu “giấc mơ xổ số” của giới trẻ lao động. Anh còn rất trẻ, chưa từng sở hữu tài sản lớn, chưa quen với những con số hàng triệu bảng. Tấm vé số mở ra cánh cửa tự do tài chính mà nhiều người chỉ dám mơ.

Ngay sau khi nhận tiền, Pittard không giấu được sự háo hức. Anh cùng người bạn đời lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ. Họ chi mạnh tay cho lễ cưới, tuần trăng mật và một chuyến du lịch dài ngày tới Quần đảo Canary – thiên đường nghỉ dưỡng ngoài khơi Tây Ban Nha. Những bức ảnh rạng rỡ, nụ cười ngập tràn hạnh phúc xuất hiện trên mặt báo.

Anh cũng mua một căn nhà mới khang trang, sắm xe và giúp đỡ người thân. Cuộc sống tưởng như bước vào trang mới đầy đủ, dư dả, không còn cảnh đứng sau quầy thu ngân tính từng bảng lương. Nhưng điều không ai nhìn thấy là áp lực vô hình đi kèm số tiền khổng lồ ấy.

Từ một người bình thường, Pittard trở thành tâm điểm chú ý. Hàng xóm tò mò, bạn bè xa gần bất ngờ thân thiết. Những lời khuyên đầu tư, những lời mời gọi kinh doanh liên tục xuất hiện. Lịch trình của anh thay đổi, các mối quan hệ cũng dần khác đi. Sự yên bình của một nhân viên bình thường bỗng chốc biến mất.

Khoản tiền lớn nhưng không có kế hoạch tài chính dài hạn khiến dòng tiền nhanh chóng hao hụt. Du lịch, cưới hỏi, nhà cửa, chi tiêu thoải mái – tất cả cộng lại thành con số không nhỏ. Pittard không phải là người tiêu xài hoang phí theo nghĩa tiêu cực, nhưng anh tiêu tiền như thể vận may sẽ còn kéo dài mãi mãi.

Khoảng 18 tháng sau ngày đổi đời, thực tế ập đến. Phần lớn số tiền đã được sử dụng. Những khoản đầu tư sinh lời gần như không có. Thay vì tiếp tục duy trì hình ảnh triệu phú trẻ, Pittard đưa ra quyết định khiến nhiều người sửng sốt: quay lại làm nhân viên bán bánh mì tại McDonald’s.

Khi tin tức lan ra, không ít người cho rằng anh “điên rồ” hoặc thất bại. Từ triệu phú trở lại công việc cũ – với nhiều người, đó là bước lùi cay đắng. Nhưng Pittard lại nhìn mọi thứ theo cách khác.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Telegraph năm 2008, anh thẳng thắn chia sẻ: “Mọi người đều nghĩ rằng tôi hơi điên rồ, nhưng tôi lại cho rằng tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, cuộc sống mới đáng trân trọng. Trước khi tôi trở thành triệu phú, tôi thích làm việc tại McDonald’s và giờ tôi vẫn thực sự thích được quay trở lại đó làm việc một lần nữa.”

Phía sau lời nói bình thản ấy là một hành trình nhiều va đập. Khi không còn hào quang “người trúng số”, Pittard phải đối diện ánh nhìn dò xét của xã hội. Có người thương cảm, có người mỉa mai. Cảm giác từ đỉnh cao rơi xuống đời thường không phải ai cũng đủ bản lĩnh để chịu đựng.

Bi kịch của Pittard không nằm ở chỗ anh phá sản hoàn toàn hay vướng vòng lao lý. Bi kịch nằm ở sự chênh vênh giữa kỳ vọng của xã hội và lựa chọn cá nhân. Người ta mong anh phải trở thành doanh nhân thành đạt, nhà đầu tư khôn ngoan hoặc ít nhất là sống cuộc đời xa hoa. Nhưng anh lại chọn trở về quầy burger, nơi từng bắt đầu. Với nhiều người, đó là thất bại. Với Pittard, đó là sự giải thoát.

Câu chuyện của Luke Pittard trở thành đề tài tranh luận tại Anh về “hội chứng trúng số” – khi tiền đến quá nhanh, nhưng bản sắc cá nhân không thay đổi. Không phải ai trúng hàng triệu bảng cũng muốn rời bỏ cuộc sống cũ. Có người khao khát hào quang, nhưng cũng có người chỉ muốn sự ổn định và niềm vui giản dị.

Sau tất cả, Pittard không chìm trong nợ nần, không tan nát gia đình, không mất phương hướng. Anh chỉ trở lại điểm xuất phát – nhưng với trải nghiệm mà ít người có được. Tấm vé 1,3 triệu bảng đã cho anh cơ hội nếm trải giấc mơ xa hoa. Và rồi, khi ánh đèn sân khấu tắt, anh chọn quay về nơi mình cảm thấy hạnh phúc nhất.