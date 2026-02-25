Người đàn ông lập kỷ lục thế giới khi làm điều tưởng như không thể trong vòng 24 giờ

Một người đàn ông tại bang Illinois (Mỹ) vừa khiến cộng đồng thể thao quốc tế kinh ngạc khi thực hiện hơn 26.000 lần squat trong vòng 24 giờ liên tục – thành tích đủ để phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó và đang chờ được công nhận bởi Guinness World Records.

Nhân vật chính của thử thách phi thường này là Tony Piraino, sống tại thành phố Decatur. Anh bắt đầu thực hiện những động tác squat đầu tiên vào lúc 5h sáng ngày 5/4 và kết thúc đúng 5h sáng ngày 6/4. Sau tròn một ngày một đêm gần như không ngừng nghỉ, con số cuối cùng được ghi nhận là 26.100 lần – vượt qua mốc 25.000 lần do Joe Reverdes (Rhode Island, Mỹ) thiết lập vào năm 2020.

Không chỉ đánh bại kỷ lục cũ, Piraino còn vượt qua mục tiêu 26.000 lần mà chính anh tự đặt ra trước thử thách. Để duy trì thể lực trong 24 giờ liên tục, anh áp dụng chiến thuật nghỉ ngắn 30 giây sau mỗi 22 lần squat và nghỉ dài hơn sau mỗi vài trăm lần để hồi phục cơ bắp. Trong suốt quá trình, anh bổ sung nước tăng lực cùng các loại đồ ăn nhẹ giàu carbohydrate nhằm đảm bảo nguồn năng lượng.

Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hành trình không hề dễ dàng. Giữa chừng thử thách, Piraino thừa nhận anh đã rơi vào trạng thái kiệt sức và có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. "Tôi thực sự nghĩ mình không thể tiếp tục," anh chia sẻ với truyền thông địa phương. Tuy nhiên, thay vì nhìn vào con số hàng chục nghìn lần phía trước, anh chia nhỏ mục tiêu, tự nhủ chỉ cần hoàn thành thêm một hiệp nữa rồi lại thêm một hiệp nữa. Chính cách tiếp cận này đã giúp anh vượt qua cột mốc tưởng như không thể.

Piraino cho biết, anh được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ David Goggins – cựu đặc nhiệm Hải quân Mỹ nổi tiếng với các thử thách thể lực cực hạn. Năm 2013, Goggins từng lập kỷ lục thế giới với 4.030 lần kéo xà trong 17 giờ 45 phút. Sau khi đọc cuốn sách Can't Hurt Me, Piraino quyết định thử đẩy bản thân đến giới hạn cao nhất có thể. Theo anh, điều khó nhất không nằm ở cơ bắp mà ở ý chí. "Giới hạn lớn nhất nằm trong tâm trí," anh nói.

Squat vốn là một trong những bài tập nền tảng và phổ biến nhất trong rèn luyện thể lực. Động tác này tác động mạnh lên nhóm cơ lõi (core), cơ tứ đầu đùi và cơ mông, giúp tăng sức mạnh thân dưới, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và ổn định cột sống. Ở mức độ tập luyện thông thường, squat mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt trong việc giảm nguy cơ đau lưng dưới và duy trì sức mạnh khớp gối.

Về kỹ thuật cơ bản, người tập đứng hai chân rộng bằng vai, lưng giữ thẳng, hạ thấp cơ thể như đang ngồi xuống ghế, đảm bảo đầu gối không vượt quá mũi chân, sau đó đứng thẳng trở lại. Tuy nhiên, khi động tác này được lặp lại hơn 26.000 lần trong 24 giờ, áp lực lên cơ đùi, cơ mông, khớp gối và hệ tim mạch là vô cùng lớn. Các chuyên gia cho rằng những thử thách dạng này đòi hỏi quá trình chuẩn bị dài hạn, nền tảng thể lực vững chắc và sự giám sát chặt chẽ để tránh chấn thương nghiêm trọng.

Hiện hồ sơ thành tích của Tony Piraino đã được gửi đến Guinness World Records để thẩm định theo quy trình. Để được công nhận chính thức, kỷ lục phải có video ghi hình toàn bộ quá trình, nhân chứng độc lập và bằng chứng đảm bảo tuân thủ đúng các quy định kỹ thuật.

Từ một động tác quen thuộc trong phòng gym, Piraino đã biến squat thành hành trình thử thách ý chí kéo dài suốt một ngày đêm. Con số 26.100 không chỉ gây choáng bởi mức độ khắc nghiệt, mà còn đặt ra câu hỏi về giới hạn thực sự của cơ thể con người. Nếu được Guinness xác nhận, đây sẽ là một trong những kỷ lục squat 24 giờ ấn tượng nhất từng được ghi nhận, tiếp tục nối dài danh sách những thành tích "độc – lạ" khiến thế giới phải tròn mắt thán phục.