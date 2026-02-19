Mũi khoan phá kỷ lục ở Nam Cực chạm vào "tử huyệt" toàn cầu, tìm thấy cỗ máy thời gian độc nhất vô nhị

Cuộc chạy đua công nghệ giữa lòng lục địa trắng

Dự án khoan lấy lõi băng tại Skytrain Ice Rise, Nam Cực, vừa ghi nhận một thành tựu kỹ thuật đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học từ Khảo sát Nam Cực Anh (BAS) cùng các đối tác quốc tế đã hoàn thành mũi khoan sâu 507 mét chỉ trong vòng 6 ngày làm việc liên tục .

Đây là một tốc độ chưa từng có trong lịch sử nghiên cứu băng hà học. Thông thường, việc khoan sâu vào lớp băng đặc và lạnh giá ở độ sâu này phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Sự thành công này đến từ việc vận hành hệ thống khoan cơ học tiên tiến, được thiết kế để chịu đựng áp suất cực lớn và nhiệt độ khắc nghiệt, đảm bảo mẫu vật thu được không bị nhiễm bẩn hoặc hư hại.

Tấm băng Tây Nam Cực là một cửa xả lũ toàn cầu. Nếu nó tan chảy hoàn toàn, mực nước biển toàn cầu sẽ dâng cao từ bốn đến năm mét. Điều đó đủ để nhấn chìm phần lớn thành phố New York, Mumbai và London.

Trước đây, các mô hình khí hậu dựa vào dữ liệu ngoại vi từ đại dương hoặc ảnh vệ tinh.

"Cỗ máy thời gian" ẩn mình trong những bong bóng khí

Mục tiêu tối thượng của việc khoan sâu hơn nửa cây số không chỉ là lập kỷ lục, mà là thu thập các lõi băng đóng vai trò như những "viên nang thời gian". Khi tuyết rơi và nén thành băng qua hàng thiên niên kỷ, chúng bẫy lại những bong bóng khí nhỏ từ bầu khí quyển cổ đại.

Bằng cách phân tích các thành phần hóa học và nồng độ khí nhà kính (như CO2 và methane) trong các bong bóng này, các nhà khoa học có thể tái dựng lại bức tranh khí hậu của hành tinh từ 6.000 đến 80.000 năm trước. Những dữ liệu này cung cấp bằng chứng thực chứng về việc Trái Đất đã phản ứng thế nào trước các chu kỳ nóng lên và kỷ băng hà trong quá khứ.

Giải mã sự ổn định của dải băng Tây Nam Cực

Điểm mấu chốt của nghiên cứu này tập trung vào Dải băng Tây Nam Cực (WAIS) – khu vực được coi là "tử huyệt" của mực nước biển toàn cầu . Skytrain Ice Rise nằm ở vị trí chiến lược, nơi các dòng chảy băng hội tụ, khiến nó trở thành địa điểm lý tưởng để kiểm tra sự ổn định của toàn bộ hệ thống băng tầng.

Các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến việc liệu WAIS đã từng tan chảy hoàn toàn trong các giai đoạn gian băng (interglacial periods) trước đây hay không. Nếu dữ liệu từ lõi băng cho thấy dải băng này từng biến mất khi nhiệt độ Trái Đất chỉ cao hơn hiện tại một chút, đó sẽ là lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ nước biển dâng thảm khốc trong tương lai gần.

Bước tiến mới cho khoa học dự báo toàn cầu

Sau khi hoàn tất việc khoan, các mẫu lõi băng quý giá đã được đóng gói cẩn thận và vận chuyển về Cambridge (Anh) để phân tích trong phòng thí nghiệm chuyên dụng. Kết quả từ dự án này sẽ giúp tinh chỉnh các mô hình máy tính dự báo biến đổi khí hậu, giúp nhân loại có cái nhìn chính xác hơn về những gì sắp xảy ra với các đại dương.

Việc hoàn thành mũi khoan kỷ lục này là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa ý chí con người và công nghệ tiên tiến. Những mẫu vật thu được hiện đang được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển về các phòng thí nghiệm hiện đại nhất tại châu Âu để phân tích chuyên sâu.

Kết quả từ nghiên cứu này không chỉ là những con số thống kê, mà là bằng chứng thực chứng giúp nhân loại xây dựng các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu dựa trên dữ liệu lịch sử chuẩn xác nhất. Nam Cực một lần nữa khẳng định vị thế là "phòng thí nghiệm thiên nhiên" quan trọng nhất của thế giới.