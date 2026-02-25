Hai anh em sinh đôi cưới 2 chị em sinh đôi trong cùng một ngày

Trong một đám cưới đặc biệt và ấm áp, hai anh em sinh đôi Vijay và Vinay đã kết hôn với hai chị em sinh đôi Keerthana và Keerthi tại huyện Kamareddy, bang Telangana, Ấn Độ, vào ngày 22/2.

Buổi lễ đã thu hút đông đảo người dân từ khắp Kamareddy. Khi thấy cặp đôi Vinay-Keerthi và Vijay-Keerthana ngồi cùng nhau trong lễ cưới, mọi người xung quanh đều kinh ngạc và thích thú trước cảnh tượng đó. Các nghi lễ cưới được hoàn thành đồng thời, khiến khoảnh khắc ấy càng thêm đặc biệt.

Hai anh em sinh đôi kết hôn với hai chị em sinh đôi trong một đám cưới hiếm có ở Kamareddy. (Ảnh: X\@kp_aasish

Đám cưới độc đáo này đã mang lại niềm vui và sự phấn khích cho cả làng. Dân làng cho biết một đám cưới như vậy rất hiếm và họ thật may mắn khi được chứng kiến tận mắt. Nhiều người đã chụp ảnh và quay clip về sự kiện đặc biệt này.

Lễ cưới được tổ chức vào Ngày Sinh đôi càng làm tăng thêm ý nghĩa của nó. Mọi người đều xúc động và hạnh phúc khi chứng kiến cô dâu và chú rể giống hệt nhau bắt đầu cuộc sống mới bên nhau.

Ngay sau đó, hình ảnh và clip từ đám cưới đã tràn ngập mạng xã hội, lan truyền nhanh chóng và thu hút người xem không chỉ ở Telangana mà còn trên toàn thế giới. Người dân địa phương cho rằng đây là một trong những đám cưới khó quên nhất mà huyện từng chứng kiến.