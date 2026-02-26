Cô dâu bị người yêu cũ bắn ngay trong đám cưới

Một lễ cưới ở quận Buxar, bang Bihar, Ấn Độ, đã biến thành cảnh tượng kinh hoàng khi cô dâu bị người yêu cũ bắn vào bụng trong nghi lễ trao vòng hoa. Vụ việc đã được ghi lại và đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 23h ngày 24/2. Các cuộc truy quét đang được tiến hành để bắt giữ nghi phạm.

Vụ việc xảy ra khi cô dâu và chú rể đang đứng trên sân khấu để thực hiện nghi lễ trao vòng hoa cưới. Cô dâu, mặc trang phục truyền thống màu đỏ, đang đứng cạnh chồng tương lai của mình thì một thanh niên đã tiến đến gần sân khấu.

Cô dâu đang đứng trên sân khấu thì bị người yêu cũ bắn vào bụng.

Theo lời kể, khi một người thân thực hiện nghi lễ thoa son đỏ lên trán chú rể rồi tiến về phía cô dâu, nam thanh niên đã rút súng ra và bắn cô dâu ở cự ly gần.

Cô dâu lập tức gục xuống, máu chảy rất nhiều. Cả hội trường hoảng loạn khi khách mời la hét và bỏ chạy tìm nơi an toàn, gây ra hỗn loạn trong buổi lễ.

Cô dâu bị thương đã được đưa ngay đến bệnh viện gần đó. Do tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành điều trị ban đầu trước khi chuyển cô đến cơ sở y tế cao cấp hơn để được chăm sóc chuyên sâu.

Các nghi lễ cưới đã bị gián đoạn giữa chừng và các thành viên trong gia đình được nhìn thấy khóc nức nở sau vụ tấn công.

Theo báo cáo được đăng tải trên NDTV, người dân địa phương nghi ngờ vụ án có thể liên quan đến một mối tình trước đó. Nghi phạm, được xác định là Deenbandhu, hiện đang bỏ trốn.

Cán bộ phụ trách đồn cảnh sát Chandan Kumar cho biết nghi phạm trước đây từng bị bỏ tù trong một vụ án liên quan đến rượu. Cảnh sát đã tạm giữ cha mẹ của nghi phạm để thẩm vấn và đang tiến hành các cuộc truy quét để bắt giữ hắn.

Cuộc điều tra đang được tiến hành.

Các nhà chức trách đang xem xét đoạn clip lan truyền trên mạng như một phần của cuộc điều tra. An ninh đã được thắt chặt trong khu vực và cảnh sát cho biết sẽ có thêm hành động pháp lý sau khi nghi phạm bị bắt giữ.