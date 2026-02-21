Phát minh ‘độc nhất vô nhị’ của Nhật Bản làm rung chuyển ngành công nghệ, bước nhảy vọt để chạm tay tới nguồn năng lượng vô hạn

Máy được thiết kế để sản xuất một bộ phận then chốt trong lò phản ứng nhiệt hạch của công ty. Với sự hợp tác của Sugino Machine Limited, Helical sẽ có thể đạt được các mục tiêu của Chương trình Helix bằng cách hoàn thành một quy trình sản xuất phức tạp.

Thông qua Chương trình Helix, Helical đặt mục tiêu thương mại hóa năng lượng nhiệt hạch. Phản ứng nhiệt hạch tạo ra năng lượng theo cách tương tự như mặt trời và các vì sao. Quá trình này hợp nhất các nguyên tử hydro để tạo thành một hạt nhân nặng hơn và giải phóng năng lượng lớn.

Helical cho biết công ty đặt mục tiêu hoàn tất các thử nghiệm then chốt vào khoảng năm 2030. Các thử nghiệm này tập trung vào hai trụ cột công nghệ chính. Trụ cột thứ nhất là nam châm siêu dẫn nhiệt độ cao. Trụ cột thứ hai là hệ thống thu nhiệt và kiểm soát dòng plasma.

Trong thập kỷ tới, Helical Fusion dự kiến thực hiện thử nghiệm tích hợp bằng thiết bị mẫu mang tên Helix HARUKA. Nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, công ty sẽ vận hành lò phản ứng Helix KANATA. Khi đó, công ty có thể tạo ra nguồn điện nhiệt hạch thương mại đầu tiên.

Theo thông cáo báo chí, máy sản xuất cuộn dây mới sẽ chế tạo cuộn dây siêu dẫn nhiệt độ cao. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất của Helix HARUKA.

Helical cho biết nhà máy điện nhiệt hạch thương mại phải đáp ứng ba yêu cầu thiết yếu. Yêu cầu thứ nhất là tạo ra điện ròng. Yêu cầu thứ hai là vận hành ổn định liên tục. Yêu cầu thứ ba là bảo trì thuận tiện.

Helical cần các cuộn dây có dạng xoắn ốc để lò phản ứng hoạt động. Công ty cho biết hình dạng này phù hợp để giữ plasma ổn định. Plasma ổn định là điều kiện cần để tạo ra năng lượng nhiệt hạch.

Việc chế tạo các cuộn dây xoắn ốc có độ phức tạp cao. Thách thức này từ lâu được xem là rào cản lớn đối với lò phản ứng của Helical.

Theo thông báo mới nhất, Helical đã hoàn tất máy sản xuất cuộn dây. Thiết bị này cuốn cáp siêu dẫn nhiệt độ cao thành các cuộn xoắn ốc theo yêu cầu. Công ty kỳ vọng máy sẽ giúp sản xuất hiệu quả các cuộn dây hiệu suất cao. Thiết bị sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình lắp ráp Helix HARUKA sắp tới.

Bước tiếp theo của Helical là vận chuyển máy tới địa điểm xây dựng Helix HARUKA. Công ty dự kiến bắt đầu lắp ráp tại chỗ vào cuối năm nay.

Theo IE