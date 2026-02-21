Nhà đồng sáng lập hãng thời trang Asos ngã từ ban công tòa nhà cao tầng ở Thái Lan

Ông Quentin Griffiths (Ảnh: Shutterstock)

Cảnh sát Thái Lan hôm 20/2 cho biết ông Griffiths (58 tuổ), đã ngã từ ban công tầng 17 của một tòa nhà chung cư ở thành phố nghỉ mát ven biển Pattaya của Thái Lan vào ngày 9/2. Theo đó, cảnh sát địa phương đã đến hiện trường và tìm thấy thi thể của một công dân Anh - được xác định là Quentin John Griffiths, nhà đồng sáng lập chuỗi cửa hàng thời trang nhanh Asos - nằm trên mặt đất ngay bên dưới ban công.

Điều tra ban đầu cho thấy đây là vụ tự tử và không có dấu hiệu phạm tội - cảnh sát cho biết. Camera giám sát không cho thấy bất kỳ ai vào căn hộ của ông - nơi ông sống một mình, nhưng thi thể của ông vẫn được gửi đi khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát đã dẫn lời một người bạn Thái Lan của ông Griffiths nói rằng ông đang lo lắng về các vụ kiện từ vợ cũ của ông là một công dân Thái Lan. Các tài liệu liên quan đến vụ kiện đó đã được tìm thấy trong căn hộ của ông Griffiths.

Ông Griffiths đã ngã từ căn hộ tầng 17 tòa chung cư ở Pattaya (Ảnh: Google Maps)

Ông Griffiths đã nhập cảnh vào Thái Lan bằng visa du lịch. Khi được hỏi về vụ việc, Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ đang hỗ trợ "gia đình một công dân Anh đã qua đời tại Thái Lan" và đang liên lạc với chính quyền địa phương.

Vụ việc ban đầu không thu hút sự chú ý của truyền thông ở Pattaya - nơi có một lượng lớn cư dân nước ngoài, cho đến khi tờ báo The Sun của Anh đưa tin vào ngày 19/2 về vụ việc.

Truyền thông đưa tin ông Griffiths ở một mình trong căn hộ và cửa phòng ông bị khóa từ bên trong. Cảnh sát Thái Lan nói ông có liên quan đến hai vụ kiện đang diễn ra, điều này có thể gây căng thẳng cho ông.

Báo The Sun và Daily Mail của Anh cho biết triệu phú này bị vợ cũ người Thái Lan cáo buộc ăn chặn 500.000 Bảng Anh (672.000 USD) từ một công ty mà họ cùng điều hành. Các báo cáo cho biết ông Griffiths đã bị bắt giữ vào năm 2025 về vụ việc này và được thả sau khi thẩm vấn, trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra.

Asos (tên gốc là As Seen On Screen) được thành lập bởi Griffiths và Nick Robertson vào năm 2000 - khi trang web này bán lẻ các sản phẩm thời trang nhái theo quần áo được mặc trong phim ảnh và truyền hình.

Công ty nổi lên như một thành công nổi bật trong ngành bán lẻ của Anh, bán các thương hiệu đã có tên tuổi cũng như dòng sản phẩm giá rẻ của riêng mình với dịch vụ giao hàng ngày hôm sau. Asos mở rộng sang các quốc gia khác và nhanh chóng tận dụng sự phát triển của mạng xã hội. Theo trang web của Asos, "gã khổng lồ" thời trang này có tới 17 triệu khách hàng hoạt động tại hơn 150 thị trường.

Griffiths từng là giám đốc marketing tại Asos trước khi rời công ty vào năm 2004. Ông vẫn là cổ đông lớn trong gần 1 thập kỷ sau đó.

Trong những năm gần đây, nhà bán lẻ trực tuyến này đã phải vật lộn với lợi nhuận trong bối cảnh chi phí tăng cao và sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các đối thủ Trung Quốc giá rẻ. Trong năm tài chính 2025, công ty có trụ sở tại London này đã báo cáo doanh thu trị giá khoảng 3,2 tỷ USD.