Con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khai hỏa súng bắn tỉa

Hoạt động này diễn ra sau lễ trao tặng súng bắn tỉa ngày 27-2 tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Tại đây, ông Kim Jong-un cùng con gái trao các khẩu súng đặt trong hộp chuyên dụng cho quan chức chủ chốt của đảng và các sĩ quan quân đội cấp cao, trong bối cảnh đại hội lần thứ IX của đảng vừa kết thúc.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Triều Tiên ghi nhận những đóng góp của các quan chức trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh mẫu súng bắn tỉa mới do Viện Khoa học Quốc phòng phát triển là "loại vũ khí thực sự vượt trội".

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên là bà Kim Yo-jong cũng nằm trong số những người được trao vũ khí.

Cô Kim Ju-ae khai hoả súng bắn tỉa hôm 27-2. Ảnh: KCNA

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khai hoả súng bắn tỉa, bên cạnh còn có cô con gái Kim Ju-ae. Ảnh: Rodong Sinmun

Ngay sau đó, ông Kim Jong-un cùng con gái và các quan chức tham gia bắn đạn thật tại thao trường.

Những hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy cô Kim Ju-ae mặc áo khoác da, tự tin sử dụng vũ khí và quan sát mục tiêu bằng ống nhòm, thể hiện sự hiện diện nổi bật trong hoạt động mang đậm yếu tố quân sự.

Trong nhiều bức ảnh, cô Kim Ju-ae đứng ở vị trí trung tâm bên cạnh cha, xung quanh là các quan chức quân đội xếp thành hai hàng - chi tiết được giới quan sát đánh giá mang nhiều thông điệp về vị thế của cô.

Cô Kim Ju-ae cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia hoạt động quân sự hôm 27-2. Ảnh: Yonhap

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh mang tính biểu tượng, việc cô Kim Ju-ae trực tiếp sử dụng súng trường được cho là dấu hiệu cho thấy cô đang được chuẩn bị cho vai trò lớn hơn.

"Bằng cách nhấn mạnh rằng Kim Ju-ae biết cách bắn súng trường, Triều Tiên đang phát tín hiệu rằng cô đang được đào tạo để trở thành người kế nhiệm" – Chosun dẫn lời giáo sư Yang Mu-jin tại ĐH Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul – Hàn Quốc.

Đáng chú ý, trong các hình ảnh công bố hôm 26-2, cô Kim Ju-ae cũng mặc áo khoác da màu đen giống cha khi theo dõi cuộc duyệt binh quy mô lớn.

Theo nhà phân tích Lim Eul-chul của Hàn Quốc, đây không chỉ là lựa chọn thời trang mà là biểu tượng chính trị gắn với hình ảnh lãnh đạo tối cao – người bảo đảm an ninh và tương lai đất nước.

"Trong hệ thống biểu tượng chính trị của Triều Tiên, phong cách này mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với hình ảnh nhà lãnh đạo như người bảo đảm tối thượng cho an ninh quốc gia và tương lai thịnh vượng" – nhà phân tích Lim nhấn mạnh.

Theo tình báo Hàn Quốc, cô Kim Ju-ae sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của ông Kim Jong-un.

Cô lần đầu xuất hiện trước công chúng vào tháng 11-2022 khi tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và từ đó liên tục hiện diện tại các sự kiện quan trọng.

Sự xuất hiện dày đặc của cô Kim Ju-ae trong các hoạt động quân sự và chính trị gần đây cùng cha tiếp tục làm dấy lên đồn đoán về vai trò kế nhiệm, theo Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).