Những phụ nữ lấy chồng khác loài: DNA "ma" ở loài người được giải mã

Thế giới loài người từng có ít nhất 8-9 loài vào thời điểm Homo sapiens - tức loài "người tinh khôn" hay "người hiện đại" chúng ta - ra đời. Các loài khác lần lượt tuyệt chủng, nhưng một số loài vẫn để lại vài phần trăm DNA "ma" trong chúng ta thông qua giao phối dị chủng.

Một nghiên cứu mới đã tập trung vào người Neanderthal, một loài cùng thuộc chi Homo (chi Người) với chúng ta. Các bằng chứng mới đã đem lại bức tranh rõ ràng hơn về sự giao thoa giữa hai quần thể: Chủ yếu là phụ nữ sapiens kết đôi với nam giới Neanderthal.

"Bất cứ khi nào người Neanderthal và người hiện đại giao phối, luôn có sự ưu tiên nam giới Neanderthal và nữ giới hiện đại, chứ không phải ngược lại” - nhà di truyền học Alexander Platt, đồng tác giả từ Đại học Pennsylvania (Mỹ), nói với AP.

Tượng sáp một người đàn ông thuộc loài người cổ đại Neanderthal - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN LONDON

Hầu hết người hiện đại bên ngoài khu vực châu Phi cận Sahara đều sở hữu khoảng gần 2% DNA Neanderthal, nhưng DNA của người Neanderthal không được phân bố đều khắp bộ gene người.

DNA của người Neanderthal tồn tại rất ít trong nhiễm sắc thể giới tính X của loài người hiện đại.

Điều này cho thấy DNA Neanderthal chủ yếu được truyền lại từ những người cha khác loài của các vị tổ tiên lâu đời, tức chủ yếu là phụ nữ Homo sapiens lấy chồng khác loài.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science đã tìm ra thêm bằng chứng ủng hộ lập luận này.

Nhóm tác giả đã xem xét bộ gene của người Neanderthal và DNA người được trộn lẫn trong một thời kỳ mà giao phối dị chủng xảy ra phổ biến cách đây 250.000 năm.

Họ phát hiện ra dấu ấn di truyền của loài người hiện đại rõ rệt hơn trên nhiễm sắc thể X của người Neanderthal, thể hiện sự thừa hưởng DNA từ người mẹ Homo sapiens chứ không phải người cha.

Mặc dù vậy, họ vẫn chưa rõ phụ nữ loài người hiện đại đã mạo hiểm hòa nhập vào cộng đồng người Neanderthal hay nam giới Neanderthal đã đến với người Homo sapiens. Các tương tác này diễn ra trong hòa bình hay xung đột, công khai hay lén lút, vẫn là bí ẩn.

Vẫn còn một giả thuyết nữa về sự vắng mặt của những người mẹ khác loài: Có thể kết hợp giữa phụ nữ Neanderthal và nam giới Homo sapiens đem lại bất lợi về mặt di truyền cho con cái. Những đứa trẻ này không dễ dàng sống sót, nên ít để lại dấu ấn di truyền trên các thế hệ sau.