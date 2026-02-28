Máy bay quân sự chở đầy tiền rơi xuống cao tốc Bolivia, dân lao vào nhặt khiến hiện trường hỗn loạn

Một máy bay vận tải quân sự chở một lượng lớn tiền mới in đã bị rơi xuống một tuyến đường cao tốc đông đúc gần thủ đô Bolivia vào tối 27/2 (theo giờ địa phương), khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và gây ra cảnh hỗn loạn khi các tờ tiền vương vãi khắp hiện trường, RT đưa tin.

Chiếc máy bay vận tải Lockheed C-130 Hercules, do lực lượng không quân Bolivia vận hành, đã bị mất kiểm soát và trượt khỏi đường băng khi cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu tại thành phố El Alto, liền kề La Paz. Truyền thông địa phương cho biết máy bay đang vận chuyển tiền từ ngân hàng trung ương đến các thành phố vùng.

Máy bay đã va chạm với nhiều phương tiện trên đường cao tốc. Nhiều xe cũng bị hư hại do mảnh vỡ từ máy bay. Trưởng đội cứu hỏa Pavel Tovar cho biết, có ít nhất 15 phương tiện liên quan.

Những hình ảnh khác được phát sóng trên truyền hình cho thấy phần thân máy bay bị hư hại nặng và nhiều xe dân sự bị nghiền nát dọc theo đại lộ.

Đội cứu hộ đã dập tắt ngọn lửa bao trùm máy bay trong khi lực lượng cứu nạn tìm kiếm người sống sót. Giới chức Bolivia chưa làm rõ liệu các nạn nhân tử vong là hành khách trên máy bay hay người đi đường bị cuốn vào vụ tai nạn.

Các video lan truyền trực tuyến cho thấy đám đông lao về phía xác máy bay và tranh nhau nhặt những tờ tiền vương vãi trên đường cao tốc sau vụ va chạm.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ được cho là đã dùng vòi nước và các biện pháp kiểm soát bạo động để giải tán người dân cố tiếp cận khu vực tai nạn khi các nhà điều tra phong tỏa hiện trường.

Hiện trường hỗn loạn sau vụ tai nạn. Ảnh: X / daviddelapaz

Hoạt động tại Sân bay Quốc tế El Alto đã bị tạm ngừng sau sự cố. Giới chức đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, tập trung vào điều kiện thời tiết và khả năng trục trặc kỹ thuật ngay sau khi cất cánh.