Tên lửa Iran dội xuống "trái tim" Israel, đánh trúng loạt sân bay, khách sạn khắp Trung Đông

The Sun mô tả nhiều nơi tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị ảnh hưởng khi Iran phát động loạt tấn công trả đũa quy mô lớn trên khắp Trung Đông tối 28-2.

Nổ lớn xảy ra tại Sân bay quốc tế Dubai (UAE) khiến một khu vực nhà ga bị hư hại. Văn phòng Truyền thông Dubai xác nhận sự cố đã nhanh chóng được kiểm soát, các đội ứng phó khẩn cấp được triển khai ngay lập tức.

Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông (Clip: Thanh Long)

Sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới Dubai (UAE) sơ tán tối 28-2. Ảnh: X

Khói và mảnh vỡ có thể được nhìn thấy bên trong nhà ga sân bay Dubai. Ảnh: X

Vụ nổ khiến 4 nhân viên Sân bay quốc tế Dubai bị thương. Ảnh: X

Vụ việc khiến 4 nhân viên bị thương, trong khi phần lớn khu vực nhà ga đã được sơ tán trước đó nhờ các phương án dự phòng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy khói bao trùm nhà ga, hành khách và nhân viên vội vã rời khỏi hiện trường.

Do trúng đòn tập kích khiến sân bay vốn đón khoảng 250.000 lượt khách mỗi ngày phải tạm dừng hoạt động trong ngày.

Giới chức UAE cho biết tình hình sân bay Dubai nhanh chóng được kiểm soát. Ảnh: X

Nhà chức trách cho hay các dịch vụ khẩn cấp đã được "triển khai ngay lập tức". Ảnh: X

Nổ lớn xảy ra tại Sân bay quốc tế Dubai (UAE) (Clip: Thanh Long)

Khách sạn hạng sang Fairmont The Palm ở đảo Palm cũng thuộc Dubai bốc cháy dữ dội sau khi bị mảnh vỡ từ tên lửa rơi trúng khiến 4 người bị thương. Còn có thông tin cho rằng khách sạn trúng đòn tập kích của máy bay không người lái (UAV).

Nhân chứng cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi khói đen bốc cao trên bầu trời.

Sân bay quốc tế Zayed ở Abu Dhabi (UAE) cũng gặp sự cố khiến ít nhất một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Giới chức UAE xác nhận nạn nhân tử vong là một công dân châu Á, đồng thời kêu gọi người dân không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng và theo dõi các nguồn chính thức.

Du khách tại Abu Dhabi cho biết họ nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớn, trong khi các khách sạn phải phát đồ ăn miễn phí để trấn an tâm lý. Sau đó, du khách được yêu cầu ở trong phòng để tránh các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn rơi xuống.

Không chỉ UAE, các đòn tấn công trả đũa của Iran còn nhắm thẳng tới "trái tim" của Israel.

Tại TP Tel Aviv, còi báo động vang lên khi hệ thống phòng không được kích hoạt để đánh chặn các mối đe dọa từ trên không. Người dân tại nhiều khu vực buộc phải tìm nơi trú ẩn khi các vụ phóng tên lửa và phản công đánh chặn diễn ra liên tiếp.

Xung đột leo thang cũng khiến hoạt động hàng không khu vực Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi hàng loạt nước đóng không phận.

Một chuyến bay của British Airways (Anh) từ Dubai đi London - Anh buộc phải dừng cất cánh dù tất cả các hành khách đã lên máy bay chờ xuất phát.

Nhiều chuyến bay khác, trong đó có hành trình từ Birmingham - Anh tới Qatar cũng phải chuyển hướng khẩn cấp.