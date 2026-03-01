Bầu trời Trung Đông hỗn loạn, hàng loạt hãng hàng không thông báo khẩn, riêng hãng bay Việt ra sao?

Trong bối cảnh xung đột Israel – Iran, nhiều nước Trung Đông đóng cửa không phận. Ảnh: Financial Express

Tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang nghiêm trọng, vì các hoạt động quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong ngày 28/2, các nước như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Israel đã công bố đóng cửa hoặc hạn chế không phận nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Ngoài ra, sân bay Quốc tế Dubai (DXB) cùng sân bay quốc tế Hamad, Doha, cũng thông báo đóng cửa vô thời hạn. Đây được coi là cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ và vượt xa mọi kịch bản ứng phó khẩn cấp trước đó của các hãng hàng không.

Trên thực tế, với lưu lượng trung bình 250.000 lượt khách mỗi ngày tại Dubai và hàng trăm nghìn lượt tại Doha, việc đình chỉ bay đột ngột đã khiến cho hơn 500.000 hành khách trên khắp các châu lục bị kẹt lại.

Một hành khách kiểm tra giờ khởi hành tại Sân bay Quốc tế Beirut Rafik Hariri, do nhiều chuyến bay trong khu vực đã bị hủy bỏ vì cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ, Israel và Iran. Ảnh: Hassan Ammar

Riêng tại sân bay Dubai, trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi lệnh cấm được ban bố, đã có hơn 280 chuyến bay bị hủy bỏ hoàn toàn và ít nhất 250 chuyến bay khác rơi vào tình trạng hoãn chuyến kéo dài. Hàng trăm chuyến bay đang bay trên các đại dương đồng loạt phải thực hiện những cú quay đầu, thay vì đổ về Trung Đông như lộ trình. Trong số đó, có hiều máy bay từ châu Âu như Dublin, Warsaw, Istanbul đã bay được nửa đường nhưng phải quay ngược trở lại vì không thể hạ cánh.

Hãng Qatar Airways thông báo đình chỉ toàn bộ mạng lưới bay tại Doha. Hãng này cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hỗ trợ hành khách và sẽ chỉ hoạt động trở lại khi điều kiện an ninh cho phép.

Hàng không Việt Nam điều chỉnh đường bay qua khu vực Trung Đông

Theo Vietnam Airlines, các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu do hãng khai thác hiện không bị ảnh hưởng. Ảnh: TTXVN

Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không, duy trì hoạt động vận tải hàng không thông suốt, hạn chế rủi ro đối với hành khách và các hãng, Cục Hàng không Việt Nam mới đây yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) xây dựng giải pháp điều hành bay, nhất là đối với các chuyến bay phải điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng tình hình chiến sự và cung cấp thông tin chính xác cho các hãng, đơn vị có liên quan để phục vụ điều hành bay.

Đồng thời, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài có đường bay đi/đến hoặc bay qua khu vực không phận bị ảnh hưởng được đề nghị theo dõi, cập nhật tình hình tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến Iran và các nước đóng cửa không phận. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng chủ động đánh giá nguy cơ tiềm ẩn và mức độ ảnh hưởng đến đường bay quốc tế, bao gồm các tuyến bay nối châu Âu - châu Á thường sử dụng không phận khu vực.

Cùng với đó, các hãng cũng cần cập nhật đầy đủ cảnh báo an toàn, thông tin từ nhà chức trách hàng không các nước, chủ động đánh giá rủi ro, kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, đường bay thay thế nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.

Ngoài ra, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cảng hàng không quốc tế được giao theo dõi và phối hợp chặt chẽ với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất, nhằm triển khai phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng bởi các thay đổi lịch bay, hủy chuyến hoặc điều chỉnh đường bay.

Hiện nay, thực tế các hãng hàng không Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến Iran và các nước Trung Đông. Vietnam Airlines cũng vừa ra thông báo cho biết các chuyến bay đến châu Âu do hãng khai thác đều cách xa khu vực xảy ra chiến sự ở Trung Đông. Hãng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình khai thác và chủ động chuẩn bị các phương án phù hợp nhằm bảo đảm hành trình của hành khách luôn an toàn, thuận lợi và đúng kế hoạch.