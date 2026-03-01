Ngày này cũng đã đến: Mixue sắp mở công viên chủ đề đầu tiên cho fan trà sữa

Thông tin về việc Mixue Bingcheng sắp mở công viên chủ đề cuối cùng đã được cơ quan chức năng xác nhận chính thức. Ngày 26 tháng 2, tại hội nghị triển khai thúc đẩy khởi đầu năm mới tổ chức ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc dự án Công viên chủ đề đô thị Tuyết Vương của Mixue Bingcheng đã chính thức được đưa vào danh sách các dự án trọng điểm được hỗ trợ, dự kiến xây dựng tại khu vực trụ sở chính của hãng. Điều này đánh dấu bước tiến chính thức của biểu tượng hàng đầu ngành trà sữa mới vào lĩnh vực văn hóa du lịch.

Từ việc chỉ đơn thuần bán trà sữa đến việc xây dựng công viên chủ đề, Tuyết Vương đang thực hiện một bước nhảy vọt đầy táo bạo. Theo báo cáo từ Cực Mục Tân Văn , trước đó trên các nền tảng tuyển dụng đã xuất hiện thông tin Mixue Bingcheng đang rầm rộ chiêu mộ các vị trí như điều phối biểu diễn công viên, biên kịch nội dung, quản lý công trình và điều phối sản phẩm ngoại truyện. Một số vị trí thậm chí yêu cầu ứng viên phải am hiểu logic biểu diễn và mô hình vận hành của các công viên quốc tế như Disney hay Universal Studios . Thời điểm trước, cư dân mạng Trung Quốc đã không ngừng đồn đoán về việc liệu hãng có xây công viên chủ đề hay không, và giờ đây tuyên bố từ cuộc họp chính thức đã khiến những suy đoán này trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết.

Vị trí lựa chọn của dự án cũng nhận được sự quan tâm lớn. Cửa hàng flagship trụ sở toàn cầu của Mixue Bingcheng nằm gần ga tàu cao tốc phía Đông Trịnh Châu vốn đã trở thành địa điểm check-in yêu thích của giới trẻ và khách du lịch với bức tượng Tuyết Vương khổng lồ, các thiết bị hình ảnh IP phong phú và không gian trưng bày văn hóa thương hiệu. Nhiều cư dân mạng hóm hỉnh nhận xét rằng nơi đây đã mang lại cảm giác như một phần tiền truyện của công viên chủ đề.

Điều đáng nói hơn là khu vực lân cận này trong tương lai còn có sự xuất hiện của gã khổng lồ bán lẻ Pang Dong Lai . Một bên là đỉnh cao ngành bán lẻ với lưu lượng truy cập khổng lồ, một bên là IP trà sữa quốc dân, cộng thêm dự án công viên chủ đề, sự kết hợp này chắc chắn sẽ tạo nên một địa điểm gây bão mạng mới tại Trịnh Châu. Du khách có thể dành buổi sáng trải nghiệm chụp ảnh tương tác tại Công viên Tuyết Vương , buổi chiều tận hưởng mua sắm đầy cảm xúc tại Pang Dong Lai và buổi tối giải khát với một ly nước chanh siêu rẻ giá 4 tệ (khoảng 14.000 VNĐ).

Nhìn lại quỹ đạo phát triển IP của Mixue Bingcheng, từ bản nhạc chủ đề gây nghiện lan truyền khắp mạng xã hội đến các bộ biểu tượng cảm xúc Tuyết Vương , phim hoạt hình ngắn và các sản phẩm liên danh liên tục tạo sóng. Từ việc xây dựng hình ảnh thương hiệu ngày càng nhân hóa đến việc Tuyết Vương trở thành biểu tượng cảm xúc trong nhiều hoạt động, Mixue Bingcheng đã không ngừng làm sâu sắc thêm việc vận hành IP. Họ đang dần biến một ký hiệu thương hiệu đơn thuần thành một IP quốc dân có thế giới quan hoàn chỉnh và sự kết nối cảm xúc. Việc tiến quân vào đường đua văn hóa du lịch hiện nay cho thấy hãng không còn hài lòng với việc chỉ kinh doanh cửa hàng mà đang theo đuổi vòng lặp trải nghiệm và khai thác giá trị IP rộng lớn hơn.

Về việc Công viên chủ đề đô thị Tuyết Vương cuối cùng sẽ xuất hiện dưới hình thức nào, liệu đó là một công viên IP đắm chìm quy mô lớn hay một không gian trải nghiệm tương tác kiểu đô thị, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thêm chi tiết. Những diễn biến tiếp theo của dự án này rất đáng để tiếp tục theo dõi.

Nguồn: HK01