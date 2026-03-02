Loài chim đắt đỏ bậc nhất thế giới giá nửa tỷ/con, đi máy bay như “quý tộc”

Chim ưng là một phần quan trọng trong di sản văn hóa sa mạc của người Saudi Arabia và các nước láng giềng từ hàng nghìn năm nay. Rất nhiều đại gia Trung Đông muốn sở hữu cho mình những chú chim thuộc loài này như một cách chứng minh sự giàu có cũng như quyền lực.

Từ hàng ngàn năm trước, văn hóa Trung Đông đã tồn tại thú vui đi săn cùng chim ưng. Truyền thống này đã được UNESCO liệt kê vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đáng chú ý theo truyền thống, chim ưng từng được dùng để giúp chủ kiếm ăn, nhưng ngày nay chúng trở thành thú cưng và rèn luyện thể thao.

Những con chim ưng có giá trị khoảng 2.000 - 70.000 dirham (từ 14 đến hơn 494 triệu đồng). Giá cả tùy thuộc vào giống chim - một số dòng có khả năng bay nhanh, một số khác sinh ra để đi săn đường dài.

Giải thưởng cho một cuộc thi đấu chim ưng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể lên tới 7 triệu USD và 73 chiếc xe hơi. Theo đó, các đại gia Ả rập thường thể hiện đẳng cấp qua thú chơi chim ưng quý hiếm.

Hình ảnh những chú chim ưng đậu trên vai chủ nhân, cùng dạo bước trên đường phố Dubai hay Abu Dhabi mang lại đẳng cấp riêng cho giới nhà giàu.

Có thể nhiều người không tin nhưng ở Trung Đông, một chú chim ưng có thể được ngồi máy bay và làm cả hộ chiếu.

Điều thú vị, dư luận từng xôn xao trước một bức ảnh ghi lại cảnh 80 con chim ưng đứng kín cabin trên máy bay. Trên chuyến bay thương mại Boeing 767, hãng hàng không trong bức hình được xác định là Quatar Airways. Theo đó, vị khách VIP là một hoàng tử Saudi sẵn lòng chi số tiền không nhỏ để chi trả 80 vé máy bay cho 80 con chim ưng quý trong khoang hạng nhất. Những con chim được cột vào ghế, tránh tình trạng gây hỗn loạn trên chuyến bay. Dù việc vận chuyển chim ưng không còn là điều hiếm gặp nhưng lần vận chuyển số lượng lớn lên tới 80 con như trên là điều hi hữu.

Lâu nay ở các quốc gia khu vực Trung Đông còn có câc cuộc thi sắc đẹp dành cho chim ưng. Cuộc thi để chọn ra được chú chim ưng đẹp nhất. Ban giám khảo gồm chuyên gia về chim ưng, chuyên gia chăm sóc hay huấn luyện viên. Các con chim ưng được đánh giá về hình thể, màu lông, trọng lượng, hình dáng chân, cánh...

Không chỉ có vậy, các quốc gia Trung Đông còn có cả bệnh viện dành cho chim ưng. Những bệnh viện này có phòng khám, phòng mổ, khám mắt và thuốc chữa trị.

Được biết, người Saudi Arabia và các quốc gia lân cận có thú nuôi chim ưng từ nhiều năm nay. Bệnh viện chim ưng lớn nhất thế giới nằm ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Triển lãm chim ưng quốc tế của Saudi Arabia được cho là lớn nhất thế giới. Cuộc đấu giá chim ưng của đất nước này bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và kéo dài đến ngày 15 tháng 11.

Nhiều người cho rằng nuôi loài chim này không dừng lại ở giá trị cá nhân, chim ưng còn là "đấu sĩ" trong những giải đấu quy mô quốc tế. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hàng năm tổ chức các cuộc thi đấu cho chim ưng với phần thưởng khiến nhiều người choáng ngợp lên đến 7 triệu USD (khoảng 182 tỷ đồng) cùng hàng chục xe hơi sang trọng. Với giới đại gia vùng Trung Đông, sở hữu một chú chim ưng quý không khác gì sở hữu một siêu xe hay một chiếc đồng hồ xa xỉ – đó là tuyên ngôn đẳng cấp.