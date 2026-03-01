Hàng không toàn cầu “đảo lộn” vì xung đột tại Trung Đông: Hàng ngàn người mắc kẹt đến lúc nào?

Sự gián đoạn lớn nhất đối với ngành vận tải hàng không toàn cầu kể từ đại dịch Covid đã tiếp diễn vào Chủ nhật (1 tháng 3), với hàng ngàn chuyến bay bị ảnh hưởng và các trung tâm Trung Đông bận rộn bao gồm Dubai và Doha bị đóng cửa khi Iran đáp trả sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Israel và Iran đã tiến hành các cuộc tấn công mới vào Chủ nhật, sau khi Tehran đánh trúng cả Sân bay Quốc tế Dubai – sân bay bận rộn nhất thế giới về lưu lượng quốc tế – và sân bay chính của Kuwait trong các cuộc oanh tạc trả đũa một ngày trước đó.

Iran, Iraq, Israel, Syria, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đều đã thông báo đóng cửa ít nhất một phần bầu trời của họ vào thứ Bảy (28 tháng 2) sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran, khiến giao thông hàng không dân dụng qua Trung Đông bị dừng đột ngột.

Các hãng hàng không đáng chú ý đã hủy dịch vụ bao gồm Emirates, Etihad, Air France, British Airways, Air India, Turkish Airlines và Lufthansa.

Trang web theo dõi chuyến bay FlightAware cho biết hơn 6.700 chuyến bay đã bị hoãn và 1.900 chuyến bị hủy trên toàn cầu tính đến 10 giờ sáng GMT Chủ nhật, cộng thêm hàng ngàn chuyến của ngày hôm trước.

Đóng cửa không phận

Iran đã nhanh chóng đóng cửa không phận ngay khi các cuộc không kích bắt đầu "cho đến khi có thông báo mới", người phát ngôn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran cho biết, được trích dẫn bởi thông tấn xã Tasnim.

Bộ trưởng Giao thông Miri Regev thông báo Israel cũng đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân dụng.

Cơ quan hàng không dân dụng Qatar cho biết họ đã tạm thời đóng cửa không phận của quốc gia vùng Vịnh này. Truyền thông nhà nước cho biết Iraq cũng đã đóng cửa không phận.

UAE tuyên bố đóng cửa bầu trời "một phần và tạm thời". Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Dân dụng Syria thông báo đóng cửa một phần không phận ở phía Nam dọc biên giới với Israel trong 12 giờ.

Quân đội Jordan cho biết lực lượng không quân của họ đang tiến hành các cuộc diễn tập để "bảo vệ bầu trời vương quốc". Kuwait cũng đã đóng cửa không phận.

Các hãng hàng không Trung Đông và Bắc Phi

Theo Cirium, hai hãng hàng không vùng Vịnh là Emirates và Etihad lần lượt hủy 38% và 30% số chuyến bay của họ.

Qatar Airways đã đình chỉ tất cả các chuyến bay từ Doha. Công ty phân tích hàng không Cirium cho biết hãng này đã hủy 41% tổng số chuyến bay.

Syria Air, hãng hàng không quốc gia của nước này, đã hủy tất cả các chuyến bay cho đến khi có thông báo mới. Hãng hàng không quốc gia Ai Cập, EgyptAir, thông báo tạm dừng các chuyến bay đến các thành phố trên khắp Trung Đông, bao gồm Dubai, Doha, Manama, Abu Dhabi, Beirut, Baghdad và nhiều nơi khác.

Hành khách chờ đợi sau khi chuyến bay bị gián đoạn tại sân bay quốc tế Rafik Hariri ở Beirut, Lebanon. Ảnh: Wael Hamzeh/EPA Hành khách chờ đợi sau khi chuyến bay bị gián đoạn tại sân bay quốc tế Rafik Hariri ở Beirut, Lebanon. Ảnh: Wael Hamzeh/EPA

Các hãng hàng không châu Âu

Cơ quan vận tải hàng không Nga Rosaviatsia cho biết tất cả các chuyến bay thương mại đến Israel và Iran đều bị hủy "cho đến khi có thông báo mới".

Turkish Airlines hủy các chuyến bay đến Lebanon, Syria, Iraq, Iran và Jordan cho đến ngày 2 tháng 3.

Air France hủy các chuyến bay đến Dubai, Riyadh, Beirut và Tel Aviv cho đến Chủ nhật, kéo dài thời gian tạm dừng trước đó.

British Airways cho biết họ sẽ không bay đến Tel Aviv và Bahrain cho đến ngày 4 tháng 4, và đã hủy các chuyến bay đến thủ đô Amman của Jordan vào thứ Bảy.

Swiss International Air Lines đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv cho đến ngày 7 tháng 3, đồng thời hủy các chuyến bay từ Zurich đến Dubai dự kiến vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Lufthansa của Đức, bao gồm Swiss và ITA Airways, đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil và Tehran cho đến ngày 7 tháng 3. Tập đoàn hàng không này và các công ty con cũng tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Dubai, Abu Dhabi cho đến Chủ nhật.

Các hãng hàng không Bắc Mỹ

Delta Air Lines tạm dừng các chuyến bay New Yor - Tel Aviv cho đến Chủ nhật. American Airlines "tạm dừng" các chuyến bay Doha-Philadelphia.

Các chuyến bay của United đến Tel Aviv bị hủy cho đến thứ Hai (2 tháng 3), và các chuyến bay đến Dubai bị hủy cho đến Chủ nhật. Air Canada cho biết họ đã hủy các chuyến bay từ Canada đến Israel cho đến ngày 8 tháng 3 và đến Dubai cho đến ngày 3 tháng 3.

Các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương

Hai hãng hàng không tư nhân lớn nhất Ấn Độ là IndiGo và Air India đã đình chỉ các chuyến bay đến tất cả các điểm đến ở Trung Đông.

Pakistan International Airlines, hãng hàng không quốc gia của đất nước giáp biên giới với Iran, cho biết đã tạm dừng các chuyến bay đến UAE, Bahrain, Doha và Kuwait.

Cathay Pacific của Hồng Kông (Trung Quốc) đình chỉ các chuyến bay đến Dubai và Riyadh. Garuda Indonesia tạm thời dừng các chuyến bay đến và đi từ Doha "cho đến khi có thông báo mới".

Singapore Airlines và Scoot đã hủy 6 tuyến bay trong khu vực cho đến hết ngày Chủ nhật. Philippine Airlines cũng hủy các chuyến từ Manila đến Doha, Riyadh và Dubai vào thứ Bảy, cũng như một chuyến Doha-Manila vào Chủ nhật.

Các hãng hàng không lớn khác bao gồm Qantas của Úc và All Nippon Airways của Nhật Bản chưa thông báo bất kỳ đợt hủy chuyến nào.

Hành khách bị mắc kẹt chờ đợi tại nhà ga khởi hành ở Mumbai vào ngày 1 tháng 3 năm 2026 sau khi hai hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Ấn Độ là IndiGo và Air India đình chỉ các chuyến bay đến tất cả các điểm đến ở Trung Đông. Ảnh: Punit PARANJPE/AFP

Các hãng hàng không châu Phi

Ethiopian Airlines hủy các chuyến bay đến Amman, Tel Aviv, Dammam và Beirut. Kenya Airways cũng đã tạm dừng các chuyến bay đến Dubai và Sharjah cho đến khi có thông báo mới.

Nguồn: France24