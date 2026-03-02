Hình ảnh lạ tại Hàn Quốc ngay sau khi nổ ra xung đột tại Trung Đông

Lo ngại về tình trạng bất ổn tại Trung Đông sau báo cáo về cái chết của Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thúc đẩy các tài xế trên khắp Hàn Quốc nhanh chóng lấp đầy bình xăng trước khi giá nhiên liệu tăng vọt.

Vào khoảng 10 giờ sáng Chủ nhật (1 tháng 3), tại một trạm xăng tự phục vụ ở quận Gwanak, phía nam Seoul, dòng xe nối đuôi nhau chờ đợi ngay lối ra vào, gây nên tình trạng ùn tắc nhẹ. Trạm xăng này niêm yết giá 1.695 won mỗi lít (khoảng 31.000 VNĐ), thấp hơn mức trung bình 1.738 won (khoảng 32.000 VNĐ) của khu vực, thu hút đông đảo tài xế tìm kiếm mức giá rẻ.

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Anh Nam Yoon-sung, một người lái xe từ quận Seocho đến, chia sẻ rằng anh đi đổ xăng sớm vì thấy tin tức về các cuộc không kích và lo ngại giá sẽ còn tăng cao. Trong bối cảnh đồng won tiếp tục yếu đi và giá cả leo thang, chi phí nhiên liệu đang trở thành gánh nặng lớn đối với người dân.

Tại Incheon, các trạm xăng cũng ghi nhận dòng xe đổ về liên tục. Ông Lee Jong-hwa cho biết ngay cả tại các phòng xông hơi, mọi người cũng đang bàn tán xôn xao về việc giá xăng chắc chắn sẽ tăng. Một tài xế khác là anh Han Yong-hoon dù bình xăng vẫn còn khoảng 30% nhưng đã quyết định nạp đầy ngay lập tức vì lo sợ mức giá mới sẽ được áp dụng từ ngày mai do ảnh hưởng của chiến tranh.

Trên các cộng đồng trực tuyến, nhiều du khách cũng bày tỏ sự hoang mang khi các chuyến bay đến Trung Đông bị hủy bỏ hàng loạt. Một chủ đại lý du lịch họ Kim cho biết kế hoạch đi Abu Dhabi vào thứ Hai (2 tháng 3) đã phải hủy bỏ sau khi các tuyến đường hàng không trong khu vực đóng cửa. Một người dùng mạng xã hội khác cũng chia sẻ tình trạng lo lắng của người thân đang bị kẹt tại sân bay quốc tế Hamad ở Qatar do các chuyến bay đã dừng hoạt động hoàn toàn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân đang chuyển hướng sang vàng, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Anh Cho, một nhân viên văn phòng đang nắm giữ lượng vàng trị giá 2 triệu won (khoảng 37 triệu VNĐ), dự định sẽ mua thêm 3 triệu won (khoảng 55 triệu VNĐ) vì tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng.

Theo dữ liệu từ Investing.com, giá vàng kỳ hạn giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago đã đứng ở mức 5.267,2 USD (khoảng 134 triệu VNĐ) mỗi ounce vào thứ Bảy, tăng 25,3% so với ba tháng trước đó. Các chuyên gia nhận định sự bất ổn từ chiến tranh và các chính sách thuế quan đang khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với tiền điện tử hay cổ phiếu.

Nguồn: Korea Joongang Daily