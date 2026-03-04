Chàng trai kiếm được 600 triệu đồng dịp Tết nhờ dịch vụ cho mèo ăn

Dịp Tết Nguyên đán , tại Trung Quốc, trong khi phần lớn mọi người tranh thủ nghỉ ngơi hoặc về quê sum họp gia đình thì một thanh niên vẫn tất bật làm việc gần như suốt ngày đêm, nhận về khoản thu nhập đáng kể nhờ dịch vụ cho mèo ăn tận nhà. Chỉ trong kỳ nghỉ lễ, anh đã kiếm được tới 160 nghìn nhân dân tệ (tương đương hơn 600 triệu đồng).

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ chăm sóc thú cưng tại các đô thị lớn.

Nhân vật chính là Huan Cong, sinh năm 1991, hiện sinh sống và làm việc tại Thượng Hải. Anh là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng, chuyên cung cấp dịch vụ cho mèo ăn tận nhà suốt 9 năm qua. Công việc tưởng chừng đơn giản này lại trở thành mô hình kinh doanh hiệu quả, đặc biệt trong dịp lễ Tết, thời điểm nhiều chủ nuôi phải rời thành phố để về quê hoặc đi du lịch.

Huan Cong chụp ảnh cùng chú mèo mà anh đã chăm sóc trong suốt kỳ nghỉ Tết. (Ảnh: Baidu)

Trong Tết Nguyên đán năm nay, thay vì nghỉ lễ, Huan cùng 4 nhân viên quyết định ở lại Thượng Hải để chăm sóc thú cưng cho khách hàng. Trong hơn 20 ngày trước và sau kỳ nghỉ, nhóm của anh đã hoàn thành khoảng 2.000 đơn đặt hàng dịch vụ cho mèo ăn tại nhà, riêng Huan trực tiếp xử lý khoảng 1.000 đơn.

Theo chia sẻ, hơn 80% số khách hàng trở về quê đón Tết, trong khi khoảng 10% là các gia đình đi du lịch vào mùa thấp điểm. Nhiều khách hàng đã sử dụng dịch vụ của anh liên tục nhiều năm, cho thấy mức độ tin tưởng cao đối với loại hình chăm sóc thú cưng này.

Khối lượng công việc trong mùa cao điểm rất lớn. Mỗi ngày, Huan rời nhà từ 3h và làm việc liên tục đến 22h hoặc 23h. Thời gian ngủ trung bình của anh chỉ khoảng 3 - 4 tiếng mỗi ngày. Vào ngày bận rộn nhất, anh hoàn thành tới 55 đơn hàng.

Mỗi lần ghé thăm kéo dài từ 10 -15 phút, bao gồm nhiều công việc như dọn khay vệ sinh, bổ sung thức ăn và nước uống, kiểm tra tình trạng sức khỏe của mèo, kiểm tra cửa sổ, thiết bị điện trong nhà và đổ rác. Ngoài ra, các dịch vụ phát sinh như cho mèo uống thuốc hoặc cắt móng cũng được thực hiện miễn phí nếu yêu cầu hợp lý.

Trong số rất nhiều dịch vụ được cung cấp, có dịch vụ vui chơi với mèo. (Ảnh: Baidu)

Về giá dịch vụ, Huan duy trì mức phí trung bình đến cao cấp nhưng ổn định suốt 9 năm qua mà không tăng giá. Cụ thể, mỗi lần ghé thăm tại quận Gia Định có giá từ 60–80 nhân dân tệ (228 - 300 nghìn đồng), khoảng 100 nhân dân tệ (380 nghìn đồng) tại các khu vực khác của Thượng Hải và 200 nhân dân tệ (760 nghìn đồng) đối với quãng đường xa hoặc những hộ nuôi nhiều mèo.

Theo anh, nhu cầu thị trường đã tăng mạnh so với thời điểm mới khởi nghiệp. “Tết Nguyên đán năm 2025, chúng tôi phục vụ 270 hộ gia đình, năm nay đã tăng lên 320 hộ, tương đương mức tăng 18%. Đến cuối kỳ nghỉ Tết năm nay, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng khoảng 25%, với doanh thu từ dịch vụ cho mèo ăn ước đạt 160.000 nhân dân tệ (hơn 600 triệu đồng)”, Huan cho biết.

Trong hơn 20 ngày trước và sau Tết, nhóm của anh đã hoàn thành khoảng 2.000 đơn đặt hàng cho mèo ăn tại nhà. (Ảnh: Baidu)

Dịch vụ cho mèo ăn tận nhà cũng trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng chia sẻ trải nghiệm tích cực khi thuê người chăm sóc thú cưng trong thời gian vắng nhà.

Một cư dân mạng viết: “Hôm qua, vợ tôi cũng thuê dịch vụ trông mèo tại nhà. Người chăm sóc luôn bật camera theo dõi, chịu trách nhiệm cho ăn và dọn khay vệ sinh. Trong dịp Tết, việc có người đến nhà giúp chúng tôi rất yên tâm”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng công việc này không hề nhẹ nhàng. Một người khác nhận xét: “Khi chăm sóc những chú mèo nhạy cảm hoặc nhút nhát, người trông giữ thú cưng phải đối mặt với rủi ro liên quan đến sức khỏe vật nuôi cũng như sự an toàn tài sản trong nhà. Kiếm tiền trong mùa lễ hội thực sự rất vất vả”.

Sự thành công của Huan Cong cho thấy nhu cầu chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp đang gia tăng nhanh chóng tại các thành phố lớn, đồng thời mở ra một hướng kinh doanh mới đầy tiềm năng trong nền kinh tế dịch vụ hiện đại.