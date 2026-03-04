Cuộc sống lạ lùng ở Dubai ngay lúc này: DJ chà đĩa giữa tiếng tên lửa

Mike Babayan đang ở trong một quán cà phê thì nghe thấy tiếng nổ vào tối thứ Bảy (28/2). Dubai - sân chơi mạ vàng của giới siêu giàu và tầng lớp tài phiệt, vốn được mệnh danh là một trong những nơi an toàn nhất Trái đất - đã bị tấn công bởi tên lửa Iran. Điện thoại vang lên các tin nhắn khẩn cấp thúc giục cư dân tìm nơi trú ẩn. Nhưng Dubai rất kiên cường, ít nhất là khi nói đến việc tiệc tùng. Một phút sau, mọi người quay lại với shisha và đồ ăn của họ, Babayan nói.

Tuy nhiên, để đề phòng, đêm đó Babayan đã chuyển từ nhà chính ở Burj Khalifa , tòa nhà cao nhất thế giới và là biểu tượng của đường chân trời Dubai, đến một nơi ở xa trung tâm thành phố hơn. Tại đó, anh có thể nghe thấy các vụ nổ rõ ràng hơn nhiều - cứ 20 đến 30 phút một lần. Nhưng mọi người vẫn cứ uống cà phê, đi dạo như thể không có gì trên đời phải lo lắng.

Các KOL cập nhật liên tục về tình hình Dubai hiện tại

Babayan 23 tuổi, đến từ Los Angeles. Anh chuyển đến Dubai vào năm 2020 để làm việc trong lĩnh vực tài chính. Hiện anh ghi lại cuộc sống của một nhà giao dịch trong ngày và phô diễn những món đồ xa xỉ của một influencer (xe BMW, căn hộ triệu đô) cho gần 150.000 người theo dõi trên TikTok. Cuối tuần qua, anh chuyển trọng tâm sang bình luận về các cuộc tấn công tại Dubai theo phong cách đứng trước camera đặc trưng của các influencer , với đường chân trời rực rỡ của thành phố phía sau. Anh cảm thấy có trách nhiệm chống lại thông tin sai lệch; khi thấy một video do AI tạo ra cảnh tòa tháp Burj Khalifa bốc cháy, anh đã nói với những người theo dõi rằng đó là giả.

Nhưng anh cũng không cưỡng lại được việc khoe khoang một chút. Trong một đoạn clip, Babayan nói rằng anh cảm thấy Dubai vẫn an toàn hơn New York, Los Angeles và London, ngay cả giữa cuộc chiến. Anh hỏi, còn nơi nào khác mà anh có thể đi dạo đêm với chiếc đồng hồ giá 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ VNĐ) mà không bị ai làm phiền? “Tôi cảm thấy điều đó quan trọng hơn, không phải ngoái nhìn sau vai sau mỗi hai giây, so với khả năng bị máy bay không người lái đâm trúng, điều mà tôi thấy ít có khả năng xảy ra hơn”.

Iran đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các quốc gia vùng Vịnh lân cận bằng tên lửa và máy bay không người lái để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến hơn 700 người Iran thiệt mạng. Bị bất ngờ, các influencer sống tại Dubai đã phản ứng theo cách tự nhiên nhất đối với họ: lấp đầy khoảng trống thông tin bằng những cảnh quay về cuộc sống xa hoa bị gián đoạn bởi chiến tranh.

Will Bailey, một influencer du lịch người Anh với gần 500.000 người theo dõi, đã chứng kiến tên lửa rơi từ vị trí của mình tại một câu lạc bộ bãi biển. DJ không ngừng chơi những bản nhạc sôi động trong khi Bailey và những người khác đăng video họ nhìn chằm chằm vào khách sạn Fairmont The Palm gần đó đang chìm trong khói. Một influencer du lịch khác đang ghé thăm cũng đăng tải góc nhìn của mình về cuộc tấn công từ boong tàu của một bữa tiệc du thuyền.

Một nữ doanh nhân người Anh đến thăm Dubai đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích vì thái độ trịch thượng sau khi phàn nàn rằng cuộc xung đột đã khiến chuyến bay của cô bị hoãn. Trong một video đã bị xóa sau đó, cô nói: “Thật sự rất khó chịu vì chúng tôi có các sự kiện, các cuộc họp, có lẽ sẽ phải hủy bỏ chúng”.

Hình ảnh về sự an toàn đã bị phá vỡ

Tiến sĩ Sreya Mitra, phó giáo sư truyền thông đại chúng tại Đại học Mỹ Sharjah, cho biết các influencer đang cố gắng khẳng định sự bình thường. Họ sẽ nói: “Này, bây giờ là 2 giờ sáng và tôi đang ở chợ Ramadan hoặc trung tâm Dubai, và nơi đây vẫn an toàn”.

UAE đã báo cáo 3 trường hợp tử vong và 68 người bị thương kể từ khi chiến tranh bắt đầu - ít hơn nhiều so với Lebanon và Israel. UAE cho biết họ đã phá hủy hoặc đánh chặn hầu hết tên lửa và máy bay không người lái; tuy nhiên khách sạn Fairmont và các sân bay ở Dubai và Abu Dhabi đã bị hư hại.

Sự tràn ngập nội dung từ vùng Vịnh đã làm nổi bật mối tương quan kỳ lạ giữa sự kiểm soát của nhà nước và lối sống không kiềm chế mà các influencer phô bày. Dubai được biết đến là thủ đô influencer của thế giới. Những người đăng bài chuyên nghiệp được yêu cầu phải có giấy phép hoạt động có thể lên tới 4.000 USD (khoảng 100 triệu VNĐ). Họ được hội đồng truyền thông UAE yêu cầu phải tôn trọng nhà nước và chính trị trong các bài đăng của mình.

Người dân thư giãn tại bãi biển Kite Beach ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, sau vụ tấn công của Iran hôm Chủ nhật. Ảnh: Amr Alfiky/Reuters

Tiến sĩ Zoe Hurley mô tả tâm trạng của các influencer tại UAE hiện nay là cú sốc và sự tổn thương. Mọi người bị thu hút đến sống ở đây vì trước đây nơi này là một ốc đảo an toàn trong khu vực. Ý tưởng đó đã bị tan vỡ.

Mia Plainer, 23 tuổi, một nhà hoạch định mạng xã hội từ London, đang có một kỳ nghỉ ngắn tại Dubai. Cô và bạn đang ở trên thuyền thì tên lửa bắt đầu rơi. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã đưa họ trở lại đất liền, và họ phải trú ẩn trong gara khách sạn suốt đêm, ngủ trên những chiếc ghế dài tắm nắng được mang vào từ hồ bơi.

Đến thứ Ba (3/3), kỳ nghỉ đã trở lại bình thường. Plainer và bạn hy vọng có thể bay về nhà vào chiều thứ Năm (5/3). Tuy nhiên, tình trạng sẵn có của chuyến bay vẫn chưa chắc chắn khi chiến sự leo thang. Đối với Plainer, kế hoạch chỉ là cuộc sống vẫn tiếp diễn, và tận hưởng bản thân nhiều nhất có thể khi vẫn còn ở đây.

Nguồn: The Guardian