Máy bay từng lên xuống như “mắc cửi” nhưng giờ chỉ đến trên đầu ngón tay: Vì sao đây vẫn là tín hiệu mừng của Dubai?

Động thái này cho thấy các hãng hàng không đang từng bước khôi phục hoạt động tại khu vực sau làn sóng hủy chuyến quy mô lớn. Tuy nhiên, giới chức địa phương chỉ cho phép nối lại “một số lượng hạn chế” các chuyến bay.

Theo trang theo dõi hành trình bay Flightradar24, chuyến bay đầu tiên là Emirates EK500, cất cánh lúc 21h12 giờ địa phương, hướng đến Mumbai (Ấn Độ). Chuyến bay được khai thác bằng máy bay Airbus A380 – dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới.

Sau đó, một chuyến bay của Flydubai đi Warsaw (Ba Lan) rời Dubai sau 1h sáng thứ Ba theo giờ địa phương. Một máy bay của hãng Air Baltic cũng rời Dubai, song hãng hàng không có trụ sở tại Latvia cho biết đây chỉ là chuyến bay điều chuyển tàu bay, không chở hành khách.

Ở một diễn biến khác, hãng hàng không Israel El Al cho biết đang cân nhắc thuê máy bay phản lực tư nhân để đưa công dân Israel bị mắc kẹt ở nước ngoài trở về.

Các thông báo trên được xem là tín hiệu tích cực sau khi hoạt động hàng không gần như tê liệt trên diện rộng tại Trung Đông cuối tuần qua, các cuộc không kích của Mỹ – Israel nhằm vào Iran và các đợt đáp trả sau đó.

Các cuộc tấn công khiến không phận trên phần lớn khu vực bị đóng cửa, làm hàng trăm nghìn hành khách trên toàn cầu bị mắc kẹt, kể cả những người không bay đến hoặc đi từ Trung Đông do máy bay không thể bay quá cảnh qua khu vực này. Dubai vốn là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không nhộn nhịp nhất thế giới.

Cơ quan quản lý sân bay Dubai cho biết một số lượng nhỏ chuyến bay sẽ được phép khai thác tại Sân bay Quốc tế Dubai và Sân bay quốc tế Al Maktoum (Dubai World Central), đồng thời khuyến cáo hành khách liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để cập nhật thông tin.

Hãng Emirates thông báo sẽ khai thác “một số chuyến bay hạn chế” từ tối thứ Hai và khuyến nghị khách hàng không đến sân bay nếu chưa nhận được thông báo từ hãng. “Chúng tôi ưu tiên phục vụ các khách đã đặt chỗ trước đó,” hãng cho biết trên mạng xã hội X, đồng thời nhấn mạnh mọi chuyến bay khác vẫn bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

El Al cho biết đang xem xét thuê máy bay của KlasJet để vận chuyển hành khách từ các sân bay châu Âu đến Aqaba (Jordan), gần biên giới phía nam Israel. Hãng từng cân nhắc phương án khai thác các chuyến bay đến và đi từ Taba (Ai Cập), song kế hoạch này đã bị hủy do không nhận được sự chấp thuận của cơ quan an ninh Israel.

Trong khi đó, Etihad Airways có trụ sở tại Abu Dhabi thông báo toàn bộ các chuyến bay thương mại đến và đi từ thành phố này sẽ bị đình chỉ đến chiều thứ Tư theo giờ địa phương. Hãng cho biết có thể khai thác một số chuyến bay chở hàng và chuyến bay hồi hương, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn và vận hành.

Tham khảo: CNBC﻿