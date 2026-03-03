Phát hiện một vali đầy vàng trị giá hơn 17 tỷ đồng nằm chơ vơ giữa nơi nghìn người qua lại: Cảnh sát mở cuộc điều tra khẩn

Vào năm 2020, có một vụ việc nhặt được lượng vàng thỏi rất lớn thu hút sự chú ý của dư luận. Nhân viên làm việc tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow (Nga) đã bất ngờ phát hiện một chiếc vali chứa hai thỏi vàng có tổng giá trị ước tính khoảng 57,9 triệu Ruble, tương đương khoảng 17 tỷ đồng (giá trị quy đổi vào thời điểm đó).

Theo hãng tin Sputnik ngày 27/3/2020, chiếc vali này được cho là đã rơi khỏi xe đẩy tại khu vực bốc xếp hành lý cho chuyến bay từ Moscow đi London (Anh). Hình ảnh hai thỏi vàng nằm cạnh chiếc vali nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Nga.

Sau khi phát hiện, các nhân viên bốc xếp đã lập tức bàn giao chiếc vali cùng số vàng cho lực lượng cảnh sát địa phương để xử lý theo quy định.

Một số nguồn tin suy đoán rằng hai thỏi vàng, có tổng trọng lượng khoảng 25,5 kg, có thể liên quan đến Nhà máy kim loại Krasnoyarsk tại Siberia, một trong những đơn vị sản xuất kim loại quý lớn trên thế giới. Tuy nhiên, đại diện nhà máy cho biết dù họ có khả năng sản xuất những thỏi vàng như vậy nhưng không phải là chủ sở hữu của số vàng nói trên.

Ngay lập tức, một cuộc điều tra nội bộ khẩn cấp đã được tiến hành để làm rõ sự việc. Phía sân bay Sheremetyevo sau đó thông tin rằng các thỏi vàng đã được bàn giao cho một khách hàng không được công bố danh tính.

Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải trường hợp duy nhất tình cờ phát hiện lượng vàng lớn bị thất lạc.

Theo tờ Tin tức Thế giới ngày 18/9/2025, một người đàn ông tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) cũng đã gây chú ý khi nhặt được hơn 2kg vàng trị giá gần 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng) tại thời điểm đó, nhưng lập tức mang nộp cho cảnh sát giao thông mà không hề do dự.

Sự việc xảy ra tại khu Thủy Bối, quận La Hồ, nơi nổi tiếng là trung tâm giao dịch vàng bạc đá quý lớn của Thâm Quyến. Nhân vật chính là anh Tạ, một thanh niên làm nghề giao hàng. Trong lúc đang di chuyển, anh phát hiện bên lề đường có một thỏi vàng nặng tới 2.267,83 gram.

Không chút đắn đo, anh Tạ nhặt thỏi vàng lên và nhanh chóng mang đến nộp cho cảnh sát giao thông. Chia sẻ về quyết định của mình, anh cho biết trong đầu lúc đó “không có một gợn sóng nào”, chỉ nghĩ đơn giản rằng thứ không thuộc về mình thì không nên giữ.

Anh kể thêm, khi cầm thỏi vàng trên tay, anh nhận ra nó rất nặng và chắc chắn có giá trị lớn, nên đoán chủ nhân hẳn đang rất lo lắng. Tuy nhiên vì đang vội đi làm, anh quyết định giao nộp ngay cho lực lượng chức năng để họ xử lý.

Thỏi vàng sau khi giao nộp cho cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ clip do cư dân mạng Trung Quốc quay được.

Sau khi tiếp nhận, cảnh sát giao thông đề nghị anh Tạ ở lại ít phút để phối hợp làm rõ nguồn gốc. Do vị trí nhặt được nằm ở làn đường dành cho xe không động cơ, lực lượng chức năng nhận định chủ nhân có thể đã làm rơi khi di chuyển bằng xe điện.

Theo xác nhận, thỏi vàng nặng 2.267,83 gram, với giá thị trường thời điểm đó trị giá gần 2 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát giao thông Hầu Quốc Đống cho biết khi ông và đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên đường Thủy Bối số 2 thì anh Tạ đã chủ động chạy đến trình báo.

Chỉ ít phút sau, một người đàn ông xuất hiện tại hiện trường và nhận là chủ sở hữu số vàng. Cùng thời điểm, lực lượng công an địa phương cũng có mặt để phối hợp xác minh. Sau khi kiểm tra thông tin cá nhân, đối chiếu chứng từ mua bán và trích xuất camera giám sát, cảnh sát xác định người này đúng là đã vô tình đánh rơi thỏi vàng trong lúc di chuyển. Tài sản sau đó được hoàn trả cho chủ nhân.

Anh Tạ cho biết thêm, người đánh rơi vàng là một thanh niên khoảng 20–30 tuổi, sau đó đã liên hệ lại để bày tỏ lòng cảm ơn và ngỏ ý gửi phong bao lì xì tri ân.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, với chủ đề “nhặt vàng không tham” leo lên vị trí tìm kiếm nóng số một. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thán phục trước hành động trung thực của anh Tạ, thậm chí có người hài hước bình luận: “Đến thanh socola to thế này tôi còn không dám mua”.

Theo thông tin chia sẻ thêm, khu Thủy Bối là trung tâm chế tác và giao dịch vàng bạc đá quý lớn bậc nhất Trung Quốc, thu hút lượng lớn thương nhân và du khách mỗi ngày. Chính vì vậy, câu chuyện về hành động không màng của rơi của anh Tạ càng khiến nhiều người chú ý và ngợi khen.

(Tổng hợp)﻿