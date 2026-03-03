Chùm ảnh Trung Đông ngay lúc này: Hàng triệu người đang sống trong khói lửa và sợ hãi

Hoa Kỳ và Israel đã bắt đầu các cuộc tấn công phối hợp chống lại Iran vào thứ Bảy (28/2), khiến lãnh đạo tối cao của nước này, ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Iran đã đáp trả bằng một làn sóng tấn công chưa từng có trên khắp Trung Đông, nhắm vào Israel và một số quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ, bao gồm Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Israel và Hezbollah cũng đang đáp trả bằng những đòn tấn công khi cuộc xung đột leo thang.

Không chỉ tại Iran, hàng triệu người dân Trung Đông đang sống trong một tình cảnh vô cùng bất định giữa tiếng pháo nổ. Bầu trời tại nhiều thành phố lớn ở Trung Đông giờ đây không còn màu xanh hy vọng mà thay vào đó là những cột khói đen đặc quánh từ các trận oanh tạc. Tiếng còi báo động vang lên không dứt trong đêm khiến nỗi sợ hãi hằn sâu trên khuôn mặt của từ người già đến trẻ nhỏ.

Hôm thứ Hai, người ta nhìn thấy mảnh vỡ trong một căn phòng của Bệnh viện Gandhi ở Tehran, Iran. Các nhân chứng nói với Reuters rằng cơ sở này đã bị trúng bom trong các cuộc không kích của Israel, mặc dù CNN chưa xác minh độc lập các báo cáo này. Ảnh: AP

Một bé gái mặc chiếc váy trang trí lộng lẫy cho lễ hội Purim của người Do Thái bên trong một giáo đường được xây dựng trong hầm trú bom ở Hadera, Israel. Ảnh: AP

Trong lễ tang của Sarah Elimelech và con gái Ronit, những người đưa tang đã hạ thi thể được phủ cờ của họ xuống mộ tại Beit Shemesh, Israel, hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 3. Họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran một ngày trước đó. Ảnh: AP

Trong lễ tang của Sarah Elimelech và con gái Ronit, những người thiệt mạng trong một vụ tấn công tên lửa của Iran, tại Beit Shemesh, Israel, thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2026, những người đưa tang tìm chỗ trú ẩn khi còi báo động không kích vang lên cảnh báo về các tên lửa đang bay tới từ Iran nhắm vào Israel. Ảnh: AP

Những người đến dự tang lễ của Sarah Elimelech và con gái Ronit tìm chỗ trú ẩn hôm thứ Hai khi còi báo động không kích vang lên cảnh báo về tên lửa đang bay tới ở Beit Shemesh, Israel. Ảnh: AP

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel vào Dahiyeh, Lebanon, một vùng ngoại ô phía nam của Beirut, hôm thứ Hai. Ảnh: AP

Trẻ em ngồi trên vỉa hè khi các gia đình tị nạn chạy trốn khỏi các cuộc không kích của Israel đến thành phố cảng Sidon ở phía nam Lebanon. Ảnh: AP

Một cột khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Tehran, Iran, thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AP

Một người đàn ông cầm cờ Iran nhìn vào mặt tiền bị hư hại của Bệnh viện Gandhi, nơi bị trúng bom hôm Chủ nhật khi một cuộc tấn công cũng nhắm vào tháp truyền thông của đài truyền hình nhà nước và các tòa nhà gần đó bên kia đường trong chiến dịch quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Israel tại Tehran, Iran, thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AP

Khói và lửa bốc lên sau các cuộc không kích của Israel vào Dahiyeh, một vùng ngoại ô phía nam của Beirut, Lebanon, hôm thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AP

Jack Schneider tập múa dân gian Israel cùng bạn nhảy tại bãi biển Tel Aviv, Israel, thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AP

Các nhân viên y tế sơ tán những người bị thương khỏi hiện trường vụ tấn công tên lửa chết người của Iran ở Beit Shemesh, Israel, Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AP

Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp của Israel làm việc tại hiện trường vụ tấn công tên lửa trên một con đường ở Jerusalem vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 3. Ảnh: Reuters

Hình ảnh một quả tên lửa phóng từ Iran được nhìn thấy ở trung tâm Gaza hôm Chủ nhật, từ trại tị nạn Bureij dành cho người Palestine. Ảnh: AFP

Người dân tập trung tại hiện trường vụ tấn công tên lửa gây chết người ở Beit Shemesh, Israel, hôm Chủ nhật. Ảnh: AP

Các hành khách bị mắc kẹt chờ đợi gần văn phòng dịch vụ khách hàng của hãng Emirates Airways tại một sân bay ở Bali, Indonesia, sau khi các chuyến bay đến Trung Đông bị hủy vào Chủ nhật. Ảnh: Reuters

Nguồn: CNN, AP, Reuters